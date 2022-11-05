Ünye'nin sokaklarına sıcak asfalt

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye ilçe merkezine bağlı Liseler Mahallesi ile Hamidiye Mahallesi’nin sokak ve caddelerinde altyapı çalışması başlattı. Sil baştan yenilenen altyapı sonrası, güzergahlar sıcak asfalt ile buluşacak.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen yeni ulaşım projeleri gerçekleştirilen yağmursuyu, kanalizasyon, Telekom, doğalgaz ve kazı dolgu çalışmalarıyla sağlam ve sorunsuz altyapıya kavuştu. Türkiye’nin en zorlu coğrafyasında, kırsal kesimdeki mahallelere ulaşımı sağlayan güzergahlarda özverili bir çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilçe merkezlerinde de önemli altyapı çalışmalarına imza attı.

ON YILLARIN SORUNLARI ÇÖZÜLÜYOR

Türkiye ortalamasının dört katı fazla yağış alan Ordu'da, birçok noktada altyapı iyileştirmesi gerçekleşti. Mahalle ve grup yollarında sürdürülen asfalt çalışmalarının yanı sıra, ilçe merkezleri de sağlıklı bir altyapıya kavuşturuldu. Yürütülen çalışmalarla, bazı caddelerdeki on yılların sorunu olan altyapı, güçlendirilerek daha verimli hale getirildi.

LİSELER VE HAMİDİYE MAHALLESİ’NDE ALTYAPI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ünye ilçesine bağlı Liseler Mahallesi Değirmenyolu Sokak, Savcı Erol Tosun caddesi ile Hamidiye Mahallesi Bağbaşı Caddesi ve Cami Sokak’ta altyapı çalışması başlattı. Yağmursuyu, kanalizasyon, Telekom, doğalgaz ve kazı dolgu çalışmalarının yapıldığı sokak ve caddelerde sağlam bir altyapının da temelleri atılıyor. İki mahallede devam eden altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından güzergahlar sıcak asfalt ile buluşacak.