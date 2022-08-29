Unkapanı ve Soğanpazarı’na yeni bir yüz

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde başlattığı yenileme çalışması kapsamında Unkapanı Meydanı çevresi ve Soğanpazarı Caddesi asfaltla buluştu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde asfaltlama ve yenileme faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Kent merkezinde ve kırsal bölgelerde daha güçlü bir ulaşım için çalışan Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOL-BAK) ekipleri kaliteli bir ulaşım imkânını sunmak için her gün tonlarca asfaltı önemli güzergâhlarla buluşturuyor. Son dönemde ilçelerde hummalı bir faaliyet yürüten ekipler, son olarak merkezi noktalarda çalışıyor.

Büyükşehir sahada

Geçtiğimiz günlerde Çeşme Meydanı, Soğanpazarı ve Unkapanı Meydanı bölgelerinde işleme başlayan ekipler, asfalt serimini tamamladı. Asfaltlama çalışması sonrasında Soğanpazarı Caddesi ve Unkapanı Meydanı çevresi yeni yüzüne kavuştu. Şehrin en işlek noktalarından bir tanesi olan bölgede kaldırım düzenleme, yol yenileme ve altyapı çalışmaları da tamamen bitti. Bu güzergâhı kullanan vatandaşlar yeni haftaya sorunsuz bir ulaşım ağını kullanarak başlayacak

“Bölgemize hayırlı olsun”

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Sakarya’mızın dört bir yanında daha güçlü bir ulaşım ağına sahip olmak için çalışıyor, 7/24 mesai yapıyoruz. Kırsal bölgelerde, grup yollarında yürüttüğümüz işlemlere son dönemde kentin merkezi alanlarında devam ediyoruz. Erenler, Adapazarı, Serdivan gibi merkez ilçelerimizde her gün binlerce sürücünün kullandığı caddeleri yeni yüzüne kavuşturuyoruz. Şehrimize hayırlı olsun” denildi.