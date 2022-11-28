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Üniversiteliler İzmit Dernekler Yerleşkesi'nde buluştu
Yerel 28.11.2022, 09:16
Kocaeli'de İzmit Dernekler Yerleşkesi, Kocaeli Üniversitesi öğrencilerini misafir etti.KOCAELİ (İGFA) - KOÜ Erasmus Kulübü ve KOÜ Kulüp Temsilcileri, İzmit Dernekler Yerleşkesi’nde düzenlenen programda bir araya gelip tanışıp kaynaşma fırsatı buldu
Yaklaşık 200 kişinin katıldığı organizasyonda İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri ve KOÜ Erasmus Kulübü Başkanı Ömer Faruk Korkmaz da bulundu.
İzmit Dernekler Yerleşkesi’ndeki programda üniversite hayatlarını Kocaeli’de devam ettiren öğrenciler bir araya geldi. Birbirleri ile tanışıp kaynaşma imkanı bulan öğrenciler, böyle bir yerleşkeyi kente kazandırdığı için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ettiler.
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