Üniversite-Sanayi iş birliğinde İKÇÜ-GDZ Elektrik protokolü

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ile GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü arasında önemli bir iş birliği protokolüne imza atıldı.İZMİR (İGFA) - Üniversite-sanayi iş birliği kültürünün yayılmasını sağlamak üzere ortak çalışmalarda bulunulmasını içeren protokol, İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ile GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürü Uğur Yüksel arasında imzalandı.

Protokol kapsamında, İKÇÜ öğrencilerinin GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.’ de staj yapabilmelerine imkân sağlanırken, sürdürülebilir temiz enerji, işletmecilik ve mühendislik alanlarında ortak projeler ve araştırmaların yapılmasına olanak sağlanacak.

GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde yapılan imza töreninde, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yasin Bulduklu, Prof. Dr. Süleyman Akbulut, Genel Sekreter Nurettin Memur hazır bulundu.

Enerji sektörünün ülkemiz için stratejik ve hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Saffet Köse, GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş ile protokol imzalamaktan duyduğu memnuniyet dile getirdi. İki kurum mühendisleri ve uzmanlarını bir araya getirecek ortak çalışma alanlarını oluşturmak istediklerini belirten Rektör Prof. Dr. Köse, kendilerine düşen görevin enerji sektörünün beşerî sermayesinin bilgi, beceri ve yetkinlik yönlerinden güçlendirilmesine fırsat sağlamak olduğunu söyledi.

GDZ’DEN TECRÜBE DESTEĞİ

Protokolün enerji verimliliği konusunda farkındalığın artırılmasına katkı sağlayacağını ifade eden GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürü Uğur Yüksel de İKÇÜ kampüs alanı içinde güneş enerjisi sistemlerinin kurulmasına olanak sağlayacağının müjdesini verdi. Genel Müdür Yüksel, özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda İKÇÜ’lü öğrencilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunulacağını belirterek protokolün her iki kuruma faydalı olması temennisini paylaştı.