UNİCEF saha ekibi Hatay'da

UNICEF saha ekibi, Hatay Büyükşehir Belediyesi ile olası işbirliklerini görüşmek üzere Hatay’da ziyaret gerçekleştirdi.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığına bağlı proje biriminin koordinasyonluğunda gerçekleşen ziyarette, EXPO Antakya alanında incelemelerde bulunan UNICEF ekibine, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın çocuklara yönelik çevre ve iklim değişikliği ve doğal afetler gibi çeşitli konularda bilinçlendirme çalışmaları anlatıldı.

UNICEF ekibi ayrıca Defne ilçesinde bulunan kadın kooperatifini de ziyaret ederek yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekibi ayrıca engeli olan çocukları destekleyen girişimlerinin tanıtımını yaptı. UNICEF ekibi daha sonra engeli olan bireylerin kullanımına da uygun olan HBB Spor Kompleksi ve erişilebilir oyun alanlarının ihtiyaç olarak belirlendiği Antakya Parkı’na da ziyaretler gerçekleştirildi.

Ekip, HBB’nin Hatay'daki çocukları desteklemek için yaptığı çalışmalardan görüşmek için gösterdikleri ilgiden dolayı takdirlerini dile getirdi.