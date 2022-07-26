Unesco konferansında HBB’nin projelerine büyük ilgi

14. Yıllık UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Konferansı, 18-24 Temmuz tarihleri arasında Brezilya'nın Santos kentinde gerçekleştirildi.

HATAY (İGFA) - UNESCO'nun küresel öncelikleri ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen konferansta, sosyal ve ekonomik eşitsizlikleri azaltmada ve kentsel alanların yeniden canlandırılmasında, UNESCO Yaratıcı Şehirlerin faaliyetleri üzerinde alışverişi ve işbirliğini teşvik etmede kültür ve yaratıcılığın rolü vurgulandı.

Latin Amerika'dan bir şehrin ilk kez ev sahipliği yaptığı, 'Yaratıcılık, eşitliğe giden yol' teması etrafında şekillenen, 90 ülke ve 300'den fazla şehirden gelen 600'e yakın delegenin yer aldığı konferansta Hatay Büyükşehir Belediyesi heyeti de yerini aldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi adına Turizm ve Kültür Şube Müdürü Serdar Kurtoğlu ve Hatay Şehri UNESCO Temsilcisi Onur Bal'ın hazır bulunduğu heyet, konferansta genel oturumlar, tematik paneller, forumlar, alt ağ toplantıları, kültürel programlar ve diğer ek faaliyetlere katılarak Hatay’ın önümüzdeki 4 yıllık gastronomi ajandası ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

Karşılıklı işbirlikleri, görüş alışverişleri ve proje değerlendirmeleri yapılan görüşmelerde HBB Başkanı Lütfü Savaş’ın gerçekleştireceği projeler büyük ilgi gördü.

Özellikle gastronomi alanındaki "Şifalı Bitkiler Yemek Kitabı" projesi tüm alt ağlardan beğeni toplayarak büyük katılım aldı.

PROJE KAPSAMINDA NELER VAR?

Günümüzde çok önemli olan sağlıklı beslenme kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen proje sadece UNESCO Gastronomi ağını değil tüm UNESCO yaratıcı şehirler ağını hedefleyerek katılımcı şehirlere kendi kültür ve şehirlerinde bulunan, insan fizyolojisine yararlı, şifa dağıtan bitkiler ve içeriklerle hazırlanmış özel yemekleri tüm dünyaya tanıtma olanağı tanımakta.

Ayrıca EXPO 2021 Hatay içerisinde yer alan Gastronomi Akademisi'nin ön planda yer alacağı 2. faz çalışmalarında ise 30'dan fazla şehirle ön mutabakata varılarak farklı kültürlerin yemeklerinin Hatay’da, Hatay yemeklerinin ise katılımcı şehirlerde hazırlanacağı çeşitli workshoplar gerçekleştirilecek.

Katılımcı şehirlerden gelecek dünyaca ünlü gastronomi uzmanı ve şeflerin yer alacağı çalışmalar ile gastronomi alanında yeni işbirlikleri ve kültürel bilgi alışverişleri gerçekleştirilerek Hatay’ın dünyaya tanıtılması hedefleniyor.

Gerçekleştirilen tüm görüşmelerin ardından HBB heyeti yurda döndü.