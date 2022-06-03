'Ümmü Kızın Türküsü' ile Akdeniz'i temsil ettiler

Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen 'Öyküleriyle Türkülerimiz' adlı etkinlikte Akdeniz'i temsil eden Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi performansıyla göz doldurdu.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Öyküleriyle Türkülerimiz" adlı şölen 7 bölge temsilcisinin katılımıyla MEB Şûra Salonu'nda gerçekleştirildi.

Mersin’deki bölge finalini kazanarak Ankara'daki etkinliğe katılan Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi, Akdeniz bölgesini temsil etti.

“Ümmü Kızın Türküsü” adlı türküyü hikayesiyle birlikte anlatıp seslendiren öğrenciler Ünzile Özgüven ve Şevval Günay Akdeniz Bölgesini başarılı bir şekilde temsil ettiler.

Şölen sonunda tüm bölge temsilcisi okullar birinci ilan edilirken, öğrenci ve öğretmenlere ödülleri Bakan Yardımcısı Petek Aşkar tarafından takdim edildi.