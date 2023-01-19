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Uludağ Alan Başkanlığı, Uludağ genelini mi kapsayacak?

Yerel 19.01.2023, 10:12
Uludağ Alan Başkanlığı, Uludağ genelini mi kapsayacak?

Gazeteci Yazar Mesut Demir, Meclis’te kabul edilerek yasalaşan 'Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi’ ile ilgili kaleme aldığı yazısında, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı, Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu’nun Alan Başkanlığı’nın sadece oteller bölgesini kapsadığını vurguladığını belirtti.

BURSA (İGFA) – İşte Gazeteci Yazar Mesut Demir’in yazısı…

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bursa Milletvekili Efkan Ala ile TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı, Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile 43 milletvekilinin imzasıyla Meclis’e sunulan 13 maddelik 'Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi’ Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

Uludağ Alan Başkanlığı ile ilgili muhalefet partilerinin tepkisi oldu.

Tepkinin temelinde, kanun teklifinin Uludağ’ın genelini kapsadığı yönündeydi.

Hakan Çavuşoğlu, kanun teklifiyle oluşturulacak Uludağ Alan Başkanlığı’nın Uludağ’ın genelini değil, sadece oteller bölgesini kapsadığını söyledi.

Uludağ ile ilgili yıllardır çözülemeyen yetki sorunu, bu kanun teklifi ile çözülüyor.

Dolayısıyla, bu kanun teklifine karşı çıkmak yerine eksik maddeleri varsa o kısımları konuşması beklenirdi muhalefetten…

Bugün baktığımızda, Erzurum ve Kocaeli, Uludağ’ın ötesinde bir verim alıyor kayak turizminden…

Uludağ, yetki karmaşası nedeniyle yıllardır istenilen seviyeye gelmedi.

Yetki karmaşasının bu kanun teklifiyle giderileceğini kaydetti Hakan Çavuşoğlu…

“Uludağ bölgesi Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım, Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi’nin yetkili olduğu bir bölge. Bu nedenle de bir yetki karmaşası ortaya çıkıyor ve Uludağ’da istediğimiz o potansiyeli, o korumayı, o gelişmeyi, o tanıtmayı yıllardan beri sağlayamıyoruz. Yapılacak olan bu kanunla beraber oluşturulan Uludağ Alan Başkanlığı ile birlikte bütüncül bir perspektifle Uludağ’ın planlanması, kaynak değerlerinin tanıtılması, geliştirilmesi açısından bir kapı aralamış oluyoruz…”

Uludağ’da yapılacak çalışmalar, alınacak kararlar, uygulama noktasında 8 kurum yetkili. Bu da, Uludağ’ın neden yıllardır geliştirilemediğinin göstergesi…

Uludağ Oteller Bölgesi’ni kapsayan Uludağ Alan Başkanlığı ile yetki kısımlarını da paylaştı Hakan Çavuşoğlu…

“Uludağ Alan Başkanlığı ile Uludağ’daki güvenli giriş ve çıkışların, parklanma sorunlarının, turizm işletmelerinin, o doğal dokuya uygun bir şekilde yapılanmalarının, kayak tesislerinin standarda kavuşturulması amaçlanıyor. Uludağ’daki turizm kayak turizmiyle sınırlı. Uludağ kayak turizmini 12 aya yaymak için burada kar üretme tesisleri yapılarak, bu zamanın daha da genişletilmesi ve yatırımcıların da bu anlamda elini kolaylaştırması sağlayacak bir durum ortaya çıkarmak amaçlanıyor. Burası hem günübirlik turistlerin hem de konaklamalı turistlerin geldiği bir alan. Bu turistlerin geldiğinde koordinasyonunun sağlanması ihtiyaç var, bunlar sağlanacak. Bursa ile Uludağ’ın bağının güçlendirilmesine ihtiyaç var. Alan başkanlığı ile bunu sağlamayı amaçlıyoruz…”

Uludağ’da korunan alanlarla ilgili kısımdan yine Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün sorumlu olduğunun altını çizen Hakan Çavuşoğlu, bu alanın 13 bin hektar ve sit alanı olarak 40 bin hektarlık alan olduğunu vurguladı.

Bu kanun teklifinin sadece Uludağ Oteller Bölgesi’ni kapsadığını, Bakacak, Çobankaya, Buzulgöller, Kirazlıyayla ve Sarıalan’ın dahil olmadığına dikkat çekti Hakan Çavuşoğlu…

Kanun teklifinin 13 maddesine bakıldığında, Uludağ Alan Başkanlığı’nın Uludağ Kayak Merkezi ile ilgili yapacağı çalışmalar, Erzurum ve Kocaeli’nin gerisinde kalan Bursa’yı ileriye taşıyacağı açık ve net bir şekilde görülüyor.

Bu kanun teklifine itiraz etmek ise, Bursa Uludağ’ı ileriye değil, geriye götürür. 

Meclis’ten geçen yasanın Uludağ ve Bursamıza hayırlı olmasını diliyorum.

Sağlıklı ve esen kalın…

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