Ulubey’e 3,5 yılda ömürlük yatırım

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in göreve başlamasından sonra ilçelerde yatırım hızını artıran Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ), aradan geçen 3,5 yıllık süre içerisinde Ulubey ilçesinde toplam maliyeti 19 milyon 219 bin 654 TL’lik olan alt ve üst yapı projelerini hizmete sundu.ORDU (İGFA) - OSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri Başkan Güler’in öncülüğünde 19 ilçede içme suyundan kanalizasyona, yağmur suyu hattından arıtma tesisine kadar alt ve üstyapıda ömürlük yatırımları hayata geçirdi. 3,5 yıllık sürede yapılan yatırımlarla ilçelerdeki sorunlar bir bir çözüme kavuşurken sağlam ve modern altyapı vatandaşların hizmetine sunuldu.

19 MİLYON 219 BİN 654 TL’LİK YATIRIM İLÇEYE KAZANDIRILDI

3,5 yılda Ulubey ilçesinde de hummalı çalışma yürüten OSKİ ekipleri, 19 milyon 219 bin 654 TL’lik yatırımı vatandaşların hizmetine sundu.

Bu kapsamda Ulubeyli vatandaşların kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşması için 90 bin 241 metre içme suyu hattı inşa edilirken, su tutma kapasitesini de artırmak isteyen OSKİ ekipleri 6 adet içme suyu deposunu ve 1 adet su alma yapısını ilçeye kazandırdı.

ULUBEY’DE YATIRIMLAR DEVAM EDECEK

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri Başkan Güler’in öncülüğünde geride kalan süre boyunca Ulubey’e yeni yatırımlar yaparak alt ve üstyapıdaki sorunları kökten çözmeyi hedefliyor.