Ulu Önder Hatay'da törenlerle anıldı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 84 yıl dönümü münasebetiyle hazırlanan anma törenine katıldı.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Lütfü Savaş, Hatay Valiliği tarafından organize edilen törende Hatay Valisi Rahmi Doğan, Garnizon Komutanı Vekili Albay Selamettin Beşbaş, protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlarla birlikte yer aldı.

Antakya Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, çelenklerin sunulması ile başladı.

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin aziz hatırası için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Vali Doğan Anıt Şeref Defteri’ni imzaladı.

Anıttaki törenin ardından Başkan Savaş ve protokol üyeleri Meclis Kültür ve Sanat Merkezi’ne geçti. Lütfü Savaş ve protokol üyeleri, Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan programı izledi.

Öğrencilerin hazırladığı Atatürk Oratoryosu salondakiler tarafından büyük ilgi ile takip edildi ve dakikalarca alkışlandı.