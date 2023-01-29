Ülgür Gökhan pazar esnafıyla buluştu

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Cuma Pazarını gezerek esnaf ve kentlilerle bir araya geldi.ÇANAKKALE (İGFA) - Başkan Gökhan, rutin olarak gerçekleştirdiği Pazar ziyareti kapsamında hem tezgahları gezdi hem de esnaflar de sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi. Pazar yeri denetimlerini de inceleyen Başkan Gökhan, zabıta ekiplerinden denetimlere ilişkin bilgi aldı. Pazara alışveriş yapmaya gelen kentliler ile de sohbet eden Başkan Gökhan, hayırlı pazarlar diledi.