Ücretsiz toprak analizi toplantıları devam ediyor

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Belediyesi Yerel Kalkınma Biriminin üreticileri desteklemek amacı ile ürettiği projeler kapsamında hayata geçirdiği “Ücretsiz Toprak Analizi” projesini tanıtmak amacı ile düzenlediği köy toplantılarına devam ediyor.ÇANAKKALE (İGFA) - Çanakkaleli üreticileri üretime teşvik etmek amacı ile çalışmalarını sürdüren Çanakkale Belediyesi Yerel Kalkınma Birimi tarafından hayata geçirilen “Ücretsiz Toprak Analizi” projesini yaygınlaştırmak ve projeyi üreticilere anlatmak amacı ile düzenlenen toplantılar, 22 Eylül 2022 Perşembe günü Erenköy'de gerçekleşen toplantı ile devam etti. Erenköy köy meydanında düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay, CHP Merkez İlçe Başkanı Süleyman Erte, Erenköy Muhtarı Bülent Bayat, İl Genel Meclisi üyeleri ile Erenköy sakinleri katıldı.

Köy kahvesinde projeye ilişkin bilgilendirmede bulunan Başkan Gökhan, tüm üreticileri Toprak Analizi projesinden faydalanmaya davet etti. Toprak analizinin önemine vurgu yaptığı konuşmasında Başkan Gökhan, “Gübre Maliyetini Düşür, Verimini Arttır, Toprağını Koru” sloganıyla yola çıktıklarını, üretime destek olmak amacıyla üreticiler ile birlikte her zaman omuz omuza çalışacaklarını ve bu zor günleri birlikte aşacaklarını ifade etti.

Bilgilendirme toplantısı, Başkan Gökhan ve Başkan Yardımcısı Mutluay'ın üreticilerin projeye ilişkin sorularını cevaplaması ile sona erdi.