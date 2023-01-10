TYBB Edirne Şubesi’nden 10 Ocak açıklaması

Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yayınladı.EDİRNE (İGFA) - 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Türkiye Yerel Basın Birliği (TYBB) Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir, mesajında, çoğulcu ve katılımcı demokrasinin temel ögelerinden olan basının, demokratik düzenin sağlıklı işlemesi yönünden vazgeçilmez bir işleve sahip olduğunu belirtti.

Basın özgürlüğünün düşünce ve anlatım özgürlüğünü tamamlayan ve onun kullanılmasını sağlayan bir özgürlük olduğunu vurgulayan Demir, “Haber verme, denetim ve eleştiri yapma, kamuoyunu bilgilendirme ve oluşturma, kurumlarla bireyler arasında bilgi akışı sağlama, toplumun çıkarlarını koruma, özgür tartışma ortamı oluşturarak toplumsal bilinci güçlendirme, toplumu eğitme ve düşünce dünyasını zenginleştirme gibi yaşamsal sorumlulukları bulunan basın, bu yönüyle kamusal görev yapmaktadır. Devlete olduğu kadar, basın-yayın organı sahiplerine ve meslek örgütlerine de önemli görevler düşmektedir” dedi.

Demir, bu yöndeki adımların anlayış birliği içinde atılmasının, halkın haber alma hakkını en iyi biçimde kullanabilmesinin yolunu da açacağını söyledi.

Öte yandan, basın çalışanlarının da haklarına sahip çıkmalarının, etik değerleri her koşulda gözetmelerinin, medya gücünü amaç dışı kullanmak isteyenlere karşı duyarlı olmaları gerektiğine belirten Demir, yerel basının da özellikle her gün şartlarının ağırlaştığını ve yaşamak için büyük uğraşlar verildiğini belirterek, yerel basının devlet tarafından daha çok güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.