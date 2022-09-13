Türkoğlu Belediye Başkanı: Kahramanmaraş’ın adının geçtiği her yerdeyiz

Kayseri Kahramanmaraşlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 2. Kahramanmaraşlılar Kültür ve Sanat Festivali’nde, Türkoğlu Belediyesi’nin standı, adeta ziyaretçi akınına uğradı.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraşlılar Kültür ve Sanat Festivali'nde Türkoğlu Belediyesi'nin stantında vatandaşlara Kahramanmaraş paçası, ekşili çorba, Türkoğlu Çakıroğlu Kaledibi Çileği ve Türkoğlu’nun bereketli topraklarında yetişen sebzelerden ikram edildi.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, geçen sene olduğu gibi bu sene de Kayseri’de düzenlenen festivalde yerini aldı.

Kahramanmaraş için düzenlenen her etkinliğe katılmayı sosyal sorumluluk kabul etiklerini belirten Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, festivalde Türkoğlu'nu tanıtırken vatandaşlarla da hasret giderdiklerini kaydetti. Türkoğlu ilçesinin bereketli topraklarında yetişen ürünlerinden hediye ederek meşhur Kahramanmaraş paça ve çorbasından ikramlarda bulunduklarını söyleyen Başkan Okumuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Geçen seneye göre festival çok daha kalabalık. Bu tür festivalleri önemsiyorum. Çünkü Kahramanmaraşlıların sadece Kahramanmaraş’ta değil, gurbette de dayanışmaya, birliğe ve beraberliğe ihtiyacı var. Geçtiğimiz aylarda İstanbul’daki Kahramanmaraş Tanıtım Günlerine de katılım sağlamıştık, bugün de buradayız. 23-26 Eylül tarihleri arasında da İzmir’deki Tanıtım Günlerine katılacağız. Kahramanmaraş’ın adının geçtiği her yerde olmaya gayret ediyoruz. Tabii Kahramanmaraş her bakımdan büyükşehir. Fakat algı ve propaganda olarak hak ettiği yerde değil. Tanıtım, propaganda ve PR kısmında Kahramanmaraş’ta sıkıntılar var. Şehrimizi ve ürünlerimizi marka haline getirmemiz lazım. Geçen gün Kahramanmaraş’ta Balık Festivali yapıldı ama Kahramanmaraşlılar bile şehrimizin balık konusunda Türkiye’de ve dünyada öncü şehir olduğunu bilmiyor. Bugün burada tüm ilçelerimizle birlik ve beraberlik içinde şehrimizin tanıtımı için Kayseri’deki hemşehrilerimiz ve değerli Kayserililerle birlikteyiz. Birliğimiz daim olsun.”