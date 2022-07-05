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Türkiye’nin en modern kurban pazarında hareketli günler

Yerel 05.07.2022, 22:16
Türkiye’nin en modern kurban pazarında hareketli günler

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Belediyesi tarafından kente kazandırılan Türkiye’nin en modern kurban pazarı olan Veysel Karani Modern Kurban Satış Tesisi’ni ziyaret etti. Kurban satıcıları ve vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Dündar, vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı ve hijyenik koşullarda yerine getirebilmesi adına gerekli tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

BURSA (İGFA) - Gerek hayvan yetiştiricilerine, gerekse kurbanlık alacak vatandaşlara güvenilir, sağlıklı ve kaliteli hizmet sunmak isteyen Osmangazi Belediyesi, kente kazandırdığı Türkiye’nin en modern kurban pazarı Veysel Karani Modern Kurban Satış Tesisi ile birlikte bu yıl Geçit Mahallesi’nde de kurban bir satış noktası oluşturdu. Her iki kurban pazarında da, bayram öncesi büyük hareketlilik yaşanıyor. Osmangazi Belediyesi tarafından inşa edilen ve 2019 yılında hizmete açılan Veysel Karani Modern Kurban Satış Tesisi, son üç yıldır olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanındaki yetiştiricilerin hayvanlarını satmak için bir numaralı tercihi oldu.  Bu yıl, 9 bini küçükbaş, 3 bin 750’si de büyükbaş olmak üzere toplam 12 bin 750 hayvanın satışa çıktığı dev tesiste haftalar öncesinden yerlerini alan hayvan yetiştiricileri, kurbanlıkların büyük bölümünü sattı. Geçit Mahallesi’nde oluşturulan kurban pazarında ise 1750 büyükbaş ve 6 bin küçükbaş hayvan satışa çıkarıldı.  Her iki kurban pazarı da, sağlıklı ve hijyenik koşullarda ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gördü.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Türkiye’nin en modern kurbanlık satış tesisi olan Veysel Karani Modern Kurban Satış Tesisi’ni ziyaret ederek satıcı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Hayvan yetiştiricileri ile sohbet eden ve hayırlı satışlar dileyen Başkan Dündar, pazardaki hayvanları incelerken zaman zaman da satıcılar ve vatandaşlar arasındaki pazarlıklara da yardımcı oldu. Gerek hayvan yetiştiricileri gerekse vatandaşlar böyle modern bir kurban satış tesisini Bursa’ya kazandırdığı için Başkan Dündar’a teşekkürlerini sundu.

Bayram öncesinde ve bayram süresince hayvan satıcıları ve vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için gerekli tüm gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Başkan Dündar, “Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Veysel Karani ve Geçit Mahallelerinde yer alan kurban satış noktalarında hareketlilik yaşanıyor. Bu iki kurban pazarımızda, toplam 5 bin 500 büyükbaş ile yaklaşık 15 bin tane de küçükbaş hayvan satışa sunuldu. Şehir dışından gelen hayvanlar, ekiplerimiz tarafından sağlık raporlarına bakıldıktan sonra kurban pazarlarına sokuluyor. Şehir içinden gelen hayvanların ise pasaportları kontrol ediliyor. Ayrıca vatandaşlarımız talep ederse veteriner hekim arkadaşlarımız hayvanlara gebelik kontrolü yapıyor. Hayvan yetiştiricileri ile kurban almak isteyen vatandaşlarımıza güvenilir, sağlıklı ve kaliteli hizmet sunmak adına belediyemiz bünyesindeki ilgili tüm müdürlüklerimiz yoğun bir çalışma yürütüyor. Vatandaşlarımız sıkıntı yaşamadan sağlıklı ve hijyenik koşullarda kurban ibadetlerini yerine getirebilecektir. Tüm vatandaşlarımızın şimdiden Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum. Allah, kurban ibadetlerimizi kabul etsin” dedi. 

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