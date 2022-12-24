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Türkiye’de ilk ve tek Gençlik Belediyesi kuruluyor

Yerel 24.12.2022, 09:09
Türkiye’de ilk ve tek Gençlik Belediyesi kuruluyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Gençlerin İzmir’i: Bugünün Paydaşları” programına ev sahipliği yaparak gençlik vizyonu ve projelerini anlattı. Türkiye’de ilk ve tek Gençlik Belediyesi’ni kurduklarını söyleyen Soyer, gençlere seslenerek “Derdimiz sizin için iyi şeyler yapmak değil, sizin kendiniz için yapacağınız iyi şeylerin önünü açmak” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Gençlerin İzmir’i: Bugünün Paydaşları” başlığıyla Büyükşehir’in 2023 yılı gençlik vizyonu ve projelerini anlattığı bir tanıtım toplantısına ev sahipliği yaptı. Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde gençlerle yapılan buluşmada, Başkan Tunç Soyer Türkiye’de ilk ve tek Gençlik Belediyesi’ni kurduklarının müjdesini de verdi. Buluşmaya gençlik oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meslek odaları, üniversite ve lise öğrenci toplulukları, , ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve çok sayıda İzmirli katıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 yılında yaptığı gençlik çalışmaları ile 2023 yılı vizyon ve projelerinin anlatıldığı buluşmada, İzmir Gençlik Belediyesi’nin sözcüleri İlke Bircan ve Alper Kurudere İzmir Gençlik Belediyesi’nin işleyişine dair bilgiler verdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Genç İzmir Tiyatro Topluluğu’nun üyesi Yiğit Koçak’ın şarkı söyleyerek salondaki coşkuyu arttırdığı buluşmada gençler Başkan Tunç Soyer’i akışlarla karşıladı. Başkan Soyer ise sözlerine “Gerçekten kendimi zor tutuyorum. Gözyaşlarıma hâkim olmakta zorlanıyorum. Benim için çok heyecan verici bir an” diyerek başladı.

Gençlik Belediyesi’nin hayali olduğunu belirten Başkan Soyer, “13 sene önce Seferihisar’da belediye başkanı olduğum dönemde kafamda bir çocuk belediyesi fikri oluştu. Çocuklara ve gençlere yarının büyükleri muamelesi yapılır. Hâlbuki onlar bugünkü hayatımızın ortaklarıdır. Ama bugün onlara hayatta yer vermeyerek, onların yönetime katılmasına ön ayak olmayarak maalesef onları hayattan koparttık. Çocuk haklarını ve gençlik haklarını tanımamız gerektiğini düşündük ve bir çocuk belediyesi kurduk. Seferihisar’daki hayalim aslında bir de gençlik belediyesi kurmaktı. Ona ne yazık ki o günün koşulları el vermedi. Nihayet bugün artık bunun başlangıç adımını atıyoruz. O nedenle çok mutlu ve gururluyum” dedi.

2022’de gençler için çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Soyer, “Bunları böbürlenmek için anlatmadık. Sadece bilin istedim, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama derdimiz sizin için iyi şeyler yapmak değil, sizin kendiniz için yapacağınız iyi şeylerin önünü açmak. Siz kendiniz için neyin iyi olduğunu biliyorsunuz. Eğer size gölge etmezsek ve yolunuzu açabilirsek yapabileceğimiz en iyi şeyi yapmış oluruz. Hikâyenin aslı bu. Gençlik Belediyesi, Türkiye için bir ilk olacak. Çünkü bu bir gölge belediye. Bunun bütçesi, kurumsal yapısı, kendi içinde hiyerarşisi, mevzuatı olacak ve birçok düzenlemeyi beraberinde getirecek. Kendiniz için en iyi, en doğru neyse siz karar vereceksiniz, siz yapacaksınız. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak size yol açacağız. Sizin kararlarınızın hayata geçmesi için yol açacağız. Gençlik Belediyesi’yle bütün dünyaya ilham verecek yeni bir kurumsal yapı ortaya çıkarmak istiyoruz.” diye konuştu.

Anketlerden çıkan sonuçların gençlerin ülkeden kaçmak istediğini gösterdiğini vurgulayan Başkan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gençlerin yüzde 86’sının kendi geleceğiyle ilgili bir fikri yok. Bu ne demek biliyor musunuz? İnsanlar hayalini kaybetmiş. Gençler geleceğe dair umut taşımayı bırakın, hayal kurmaktan uzaklaşmış. Bu, çok trajik bir şey. Bir memlekette gençler geleceğe dair hayal kurmuyorsa, umutlarını yitirmişse, o memleketin geleceği olamaz. Bundan daha ağır bir tablo olamaz. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Ama şunu anlatmak istiyorum. Bu, bir kader değil. Emin olun ki başka bir hayat mümkün. Bu, sadece yanlış politikaların bizi getirdiği nokta. İşte bunun için siyaset yapmak lazım. Biliyorum siyaseti sevmiyorsunuz. Çok çirkin, sığ buluyorsunuz. Yerden göğe kadar haklısınız. Ama siz siyasetten uzak durdukça, sizin bıraktığınız boşluğu başkaları dolduruyor. Şikayet ettiğiniz şeyleri siz değiştireceksiniz. Bu güzelim topraklarda sizin çocuklarınız sizin yaşadığınız gibi değil daha iyi yaşasın istiyorsanız, şimdiden bu zincirin halkalarını birbirine eklemeye başlayın.”

2023’te bir gençlik fuarı düzenleyeceklerini de söyleyen Başkan Soyer, İzmir’in 2026 Avrupa Gençlik Başkenti olması için adaylık çalışmalarını başlattıklarını vurguladı. Soyer, konuşmasını şöyle tamamladı: “Sizi çok seviyorum. En büyük umudum sizsiniz. Dünyanın en güzel iklim kuşağında, dünyanın en bereketli topraklarında, bu kadar köklü medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir coğrafyada hiç kimse bu hayatı hak etmiyor. Ama ayağa kalkmak lazım. Vicdanı, cesareti ve dayanışmayı diri tutmak lazım. Birbirinize sahip çıkın, birbirinize kol kanat gerin. Aranızdaki farklılıklardan çok sizi birbirinize bağlayan bağların gücünü hatırlayın.”

İzmir Gençlik Belediyesi nasıl çalışacak? İzmir Gençlik Belediyesi, 18-30 yaş arası gençlerin katılımı ile yerel yönetimlerdeki gençlik çalışmalarına yeni bir soluk getirecek. İzmir’in 30 ilçesinden genç katılımcılara kapısını açacak olan İzmir Gençlik Belediyesi, katılımcı demokrasi ve karar alma süreçlerinde söz sahibi olma noktasında çok önemli bir rol oynayacak. İzmir Gençlik Belediyesi’nin bünyesinde yer alacak olan Gençlik Meclisi, 11 komisyon ile kentin ve özellikle genç kesimin sorunlarını öncelikle tespit edecek ve ortak akılla sorunların çözümü için çalışacak. İzmir Gençlik Belediyesi Gençlik Meclisi, olağanüstü haller dışında her ayın son hafta sonunda toplanacak. Gençlik Meclisi ay boyunca komisyonlardan gelen raporları değerlendirip, karara bağlayacak.

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