Türkiye’de ilk marka tescili alan otogar oldu

Hizmet kalitesiyle öne çıkan Konya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali, Türkiye’deki otogar işletmeleri arasında Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan tescil alan ilk otogar oldu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali, Türkiye’ye model olacak uygulamalara imza atıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yılda 12 milyon civarında yolcuyu misafir eden Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali, “Konya Modeli Belediyecilik” anlayışıyla hizmet kalitesini ve standardını her geçen gün artırarak adından söz ettiriyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu, Konya Otogarı’nın “Hayat Ulaşınca Başlar”, “Türkiye’nin Buluşma Noktası”, “Zorlu Şartların Kavuşturan Rotası” ve “Temiz Otogar” sloganlarıyla yaptığı başvuruları tescilledi. Böylece Konya Otogarı, Türkiye’deki otogar işletmeleri arasında Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan tescil alan ilk otogar olarak önemli bir başarıya imza atmış oldu.

Konya Otogarı; 75 bin metrekare yeşil alanı, Sıfır Atık çalışmaları, ücretsiz otobüs park alanı, ücretsiz Wİ-Fİ, üretsiz WC, ücretsiz yük taşıma araçları, ücretsiz telefon şarj ve engelsiz araç İstasyonu hizmetleriyle dikkat çekiyor.