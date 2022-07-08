Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'ndan Ağrı'ya özel teşekkür

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulahlik Karabulut'a Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’ndan teşekkür belgesi takdim edildi.Ağrı Söz Gazetesi / AĞRI (İGFA) - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ)Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT’a, Üniversitemiz bünyesindeki sportif faaliyetlere yaptığı katkılardan dolayı Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığını temsilen Ağrı İl Temsilcisi ve AİÇÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan BAYRAKTAR tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Hatırlanacağı gibi; AİÇÜ Geçtiğimiz aylarda Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun katkılarıyla gerçekleştirilen iki önemli spor organizasyona ev sahipliği yapmış, 2021-2022 öğretim yılı Ünilig Salon Futbolu 2. Lig grup müsabakaları ile Türkiye Üniversitelerarası Wushu Kung-Fu Şampiyonası’na katılan toplamda 405 sporcu, ipi gönde göğüsleyebilmek için kıyasıya mücadele etmişti.

İki önemli organizasyonun başarıyla gerçekleşmesinden dolayı AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut'a teşekkür belgesi takdim eden Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, üniversitenin kapılarının federasyonun faaliyetlerine açılmasından dolayı duyulan memnuniyeti dile getirdi.

Üniversitelerinde bundan sonra da farklı müsabakalara ve şampiyonalara ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Prof. Dr. Karabulut, gösterdikleri nazik davranıştan dolayı Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay'a, AİÇÜ’de sporun gelişmesinde emeği bulunan Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Ağrı İl Temsilcisi ve AİÇÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Bayraktar'a ve katkı sağlayan tüm akademisyenlere teşekkür etti.