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Türkiye Meclis Üyeleri'nden Kütahya'ya ziyaret
Yerel 25.08.2022, 18:36
Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Genel Başkanı Yalçın Kocabıyık ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı’yı makamında ziyaret etti.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı’yı ziyaret eden Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Genel Başkanı Yalçın Kocabıyık, birlik çalışmaları hakkında bilgi verdiler.
Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, birliğe çalışmalarında başarılar diledi.
Birlik Genel Başkanı Yalçın Kocabıyık ziyar anısı olarak, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık adına hazırlanan plaketi Başkan Vekili Damcı’ya verdi.
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