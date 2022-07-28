Türk sinema sektörü Bursa Osmangazi’de buluştu

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, gelecek yıl gerçekleştirilecek ‘TÜRKSOY Sinema Forumu’nun hazırlık toplantısı kapsamında Bursa’ya gelen Türk dünyası sinema sektörü temsilcileriyle buluştu.BURSA (İGFA) - ‘2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’ etkinlikleri kapsamında Türk dünyasına yönelik etkinliklerini aralıksız sürdüren Osmangazi Belediyesi, son olarak 2023 yılında Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatları (TÜRKSOY) işbirliğiyle düzenlenecek Sinema Forumu’nun hazırlık toplantısına ev sahipliği yaptı.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde üç gün sürecek toplantı öncesinde Sümbüllü Bahçe Konağı’nda misafirlerle buluşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bizler, yeniden çok önemli bir etkinliğe imza atıyoruz. TÜRKSOY Sinema Forumu Hazırlık Toplantısı ile Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan’dan gelen temsilcilerle yol haritamızı belirliyoruz. Aynı zamanda toplantı sonlarında her ülkenin kendi filmlerinden örnekler izletmeyi planlıyoruz. Bu çalışmayla Osmangazi Belediyemiz ve TÜRKSOY, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte güzel bir çalışmaya imza atacak. Hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Toplantı kapsamında Türk dünyası sinemasının vizyonunu belirleyeceklerini söyleyen TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ise desteklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleşen toplantının ikinci gününde TÜRKSOY Sinema Forumu temsilcileri, sektörün sorunları, ortak proje arayışları, çocuk ile gençlere yönelik filmler nasıl olmalı ve sektör için uzman ve teknik personel alışverişi konularına değindi. Azerbaycan’ın çağdaş film örneklerini inceleyen misafirler, ikinci gün Kazakistan, üçüncü gün Kırgızistan ve dördüncü gün Özbekistan filmlerini izleyecekler.