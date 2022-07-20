Türk Kızılayı Bursa bereketi Cebel'e ulaştırdı

Türk Kızılay’ın geleneksel hale getirdiği vekaletle kurban kesim kampanyası kapsamında Bursa Şubesi’nin yurt dışı kurban vekaletleri Müslümanların ve Türklerin yoğun olarak yaşadığı Bulgaristan’ın Cebel bölgesinde kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.BURSA (İGFA) - Türk Kızılay’ın “Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla başlattığı vekaletle kurban kesim kampanyası bu yıl da büyük ilgi gördü.

Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere kesilen kurbanları ihtiyaç sahipleriyle yıl boyu buluşturan Türk Kızılay, Kurban Bayramı’nın dayanışma ruhunu farklı coğrafyalara taşıdı.

Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da vekaletleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirten Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç yaptığı açıklamasında, “Türk Kızılay’ının yurt dışında vekaletle kurban ibadeti organizasyonunda Bursa Şubesi olarak Bulgaristan’da idik. Türk Kızılay’ına bağışlanan yurt dışı vekaletlerden 350 büyükbaş, Bulgaristan’ın Cebel bölgesinde kesildi. Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Levent Ezberci vekalet isimlerini tek tek okuyarak yerel din görevlisi nezareti ve onayı ile görev ifa edildi. Türk ve Müslümanların, yoğun olarak yaşadığı bölgede kurban etleri dağıtılırken birliktelik ve kardeşlik duyguları pekişti. Tabi bağışçılarımıza, Türkiye’mize ve Kızılay’ımıza dualar kulağımıza gelen en duygulu sesler idi. Dünyanın pek çok yerinde Müslümanlara ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılan bağışlar mazlumların ihtiyaçlarını bir nebze olsun giderirken bağışçılarımıza olan minnetimizin bir kez daha altını çizmemiz lazım.” dedi.

KURBAN BEREKETİ YIL BOYUNCA YAŞACANACAK

Yurt içine kurban vekaletlerini veren bağışçılarında yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine umut olacağını ifade eden Prof. Dr. Murat Tutanç, “Kesilen kurbanlar yurt içinde Et ve Süt Kurumu kombinalarında kavurma ya da kıyma konservesi haline getirilecek ve yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Kurban vekâletlerini Kızılay’a emanet ederek gerçek ihtiyaç sahibine ulaşmanın huzurunu yaşamak isteyen Bursalı hayırseverlerimizin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” diye konuştu.