“Türk kadını çağdaş bir Türkiye’nin temelini oluşturmaktadır”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 88. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “Türk kadını modern, güçlü, çağdaş bir Türkiye’nin temelini oluşturmaktadır” dedi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve 5 Aralık 1934'te Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 88. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık konusunda büyük hassasiyet gösterdiklerini ve kadınlara yönelik hizmet ve projelerinin her zaman öncelikli olduğunu belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını birçok ülkeden önce vermesinin büyük bir kazanım olduğunu kaydeden Başkan Zolan, “Türk kadını modern, güçlü, çağdaş bir Türkiye’nin temelini oluşturmaktadır. Gerektiğinde cephede de savaşan Türk kadını bugün siyaset başta olmak üzere her alanda çok başarılı çalışmalara imza atmaktadır” ifadelerini kullandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi ile beraber Denizli’de yaşayan kadınların ihtiyaçları doğrultusunda pek çok başarılı projeye imza attıklarını vurgulayan Başkan Zolan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kadının esas olduğu bir projenin başarısız olma şansı yok. Bugüne dek öznesi kadın olan tüm çalışmalarımız çok başarılı sonuçları beraberinde getirmiştir. Bundan sonra da kadınlara yönelik hizmet ve projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu vesilelerle 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutluyor, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 88. yıl dönümünü tebrik ediyorum."