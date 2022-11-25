Türk Eğitim-Sen Düzce Şubesi: Yaralar sarılacak

Türk Eğitim Sen Düzce Şube Başkanı Hasan Yeşilyurt, 5,9 şiddetindeki deprem sonrasında yaptığı yazılı açıklamada yaraların sarılacağını söyledi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de meydana gelen deprem ardından eğitim öğretime iki gün ara verildiğini anımsatan Türk Eğitim-Sen Düzce Şube Başkanı Hasan Yeşilyurt, bu süreçte, devletimizin tüm imkanlarıyla yaraların sarılması ile ilgili çalışmalarını hassasiyetle sürdürdüğünü gördüklerini ifade etti.

1999 yılında yaşanan acı tecrübeler neticesinde alınan tedbirler sayesinde Düzce genelinde yıkılan bir okul binasının bulunmadığını belirten Yeşilyurt, yazılı açıklamasında, "Okullarımızda da hasar tespit çalışmaları sürdürülmekte ve planlamalar yapılmaktadır. Eğitim öğretimin 28 Aralık 2022 Pazartesi günü başlamasıyla ilgili yoğun ve titiz çalışmalar sürdürülmektedir. Yapılan çalışmalar sonucu ortaya net bir sonuç çıktığında ilgili merciler gerekli açıklamayı yapacaktır. Şu an için biz öğretmen ve okul yöneticilerimiz görevlerinin başında olup; yapılan çalısmalara iştirak etmekte, vatandaşlarımızın yaralarının sarılmasına katkı sağlamaktadır. Ülkemize ve ilimize bir kez daha geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.