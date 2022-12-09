Türk Dünyası Belediyeler Birliği Konya'da toplandı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Aynı azim ve kararlılıkla gönül coğrafyamızdaki belediyelerimizle ilişkilerimizi güçlendirmeyi, bilgi birikimimizi paylaşması arzu ediyoruz” dedi.KONYA (İGFA) - Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yönetim Kurulu Toplantısı, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapıldı.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen TDBB Yönetim Kurulu Toplantısı’nda konuşan TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, geçtiğimiz Haziran ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop’un katılımıyla TDBB Genel Kurul’unu gerçekleştirdiklerini anımsattı.

“İNŞALLAH HEP BİRLİKTE ÇOK DAHA GÜZEL İŞLER YAPACAĞIMIZA İNANIYORUM”

Genel Kurul’a bu kadar güçlü bir katılımın bundan sonra yapacakları işler için de kendilerini cesaretlendirdiğini vurgulayan Başkan Altay, “İnşallah hep birlikte çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum. TDBB kurulduğu günden itibaren bölgesinde önemli işler yapmış, özellikler kardeş şehir ilişkilerinin yürütülmesi, şehirlerimizdeki şehircilik anlayışının gelişmesi, kültürel mirasın korunmasıyla ilgili çok önemli projeler hayata geçirmiştir. Pandemi döneminde her ne kadar yüz yüze görüşmeler olmasa da online olarak da eğitimlerimize devam ettik. İnşallah bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla gönül coğrafyamızdaki belediyelerimizle ilişkilerimizi güçlendirmeyi, bilgi birikimimizi paylaşması arzu ediyoruz. Yeni yönetim kurulumuzla yüz yüze yaptığımız ilk toplantı bu. Onun için aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza ‘hoş geldiniz’ diyorum.” açıklamasını yaptı.

“YENİ HEDEFLERİMİZİ BUGÜNKÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTIMIZDA KOYACAĞIZ”

Özellikle Türk Devletleri Teşkilatı’nın bundan sonra daha aktif bir şekilde hayatına devam edecek olmasının kendileri için de yeni bir heyecan oluşturduğunu aktaran Başkan Altay, “Biz de yeni hedeflerimizi inşallah bugünkü yönetim kurulu toplantımızda koyarak, yeni dönemde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Özellikle eğitim faaliyetlerinin artırılması, gençlikle ilgili çalışmaların yürütülmesi yeni dönem hedeflerimizden olacak.” ifadelerini kullandı.

“HZ. MEVLANA ÖĞRETİSİNİN TÜM DÜNYAYA YAYILMASI İÇİN YOĞUN ÇABA İÇİNDEYİZ”

Konya’nın bugünlerde önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptığının altını çizen Başkan Altay şöyle devam etti: “Şeb-i Arus haftasındayız. Hz. Mevlana’nın ahirete irtihalinin 749’uncu yılını Şeb-i Arus etkinlikleri kapsamında anıyoruz. Bu yıl da 7 Aralık’ta başladığımız programlar 17 Aralık’ta Şeb-i Arus töreniyle tamamlanmış olacak. Konya bugünlerde yurtiçinden ve yurtdışından yüzlerce misafir ağırlıyor. Hz. Mevlana öğretisinin tüm dünyaya yayılmasıyla ilgili yoğun bir çaba ve gayret içerisindeyiz. Bu yıl özellikle hedefimiz Şeb-i Arus’un 750’nci yılına hazırlık olacak. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı olduğu gibi Şeb-i Arus’un 750’nci yılı. İnşallah Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte 750’nci yılda hem ülkemizde hem dünyada önemli işler yapmayı planlıyoruz.”

“TÜRKİYE YÜZYILI” HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞACAĞIZ

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak uluslararası organizasyonlarda görev alma konusunda çalışmalara devam ettiklerini de paylaşan Başkan Altay, “Haziran ayında TDBB Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı tekrar bana tevdi ettiğiniz için tüm delegelerimize teşekkür ediyorum. Bununla birlikte geçtiğimiz aylarda Güney Kore’de yapılan UCLG Dünya Konseyi’nde 2023-2024 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’ncü yılında Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı’nı Konya olarak üstlenmiş olacağız. Ayrıca Konya merkezli olarak kurduğumuz Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğimiz de şu an itibariyle 15 ülkeden üyeyle uluslararası ilişkilerine devam ediyor. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Türkiye Yüzyılı’ hedefi doğrultusunda ülkemizin temsilinin artırılması, uluslararası camiada Türkiye’nin belediyecilik anlayışının tanıtılması, Türk dünyasının sesinin daha fazla duyulmasıyla ilgili bundan sonra da çalışmaya gayret edeceğiz. Tüm katılımcı belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü belediyecilik her zaman yoğundur. Burada bulunan herkesin Türk dünyasına katkı sunmak için hazır bulunuyor olması mutluluğumuzu artırıyor. Yönetim kurulu toplantımızın hayırlar getirmesini temenni ediyorum.” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak tarafından faaliyet raporunun okumasının ardından toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıya TDBB Yönetim Kurulu üyeleri; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği Başkanı Temraz Tağiyev, Moğolistan Yerel Yönetimler Birliği Başkanı Batbold Sundui, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Arnavutluk Belediyeler Birliği Genel Müdürü Agron Haxhimali, Kuzey Makedonya Tetova (Kalkandelen) Belediye Başkanı Bilal Kasami, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet İhsan Tahmazoğlu, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy katıldı.