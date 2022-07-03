Turizm Manisa’da masaya yatırıldı

Manisa Turizm Tanıtım Ve Sanat Komisyonu Şehzadeler Kaymakamlığı’nda toplandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Turizm Tanıtım ve Sanat Komisyonu üyeleri, “Manisa’nın başta turizmini hareketlendirmek ve tanıtımına katkı sağlamak adına tarihi ve kültürel özelliklerinin ilçe bazında değerlendirilmesi amacıyla çalışmalar yapılması” ile ilgi rapor doğrultusunda Şehzadeler Kaymakamlığında toplandı. Kaymakam Cemal Hüsnü Çaykara, komisyon üyelerine ‘Geçmişten geleceğe manevi değerlerimiz Türbelerimiz’ projesi ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Turizm Tanıtım ve Sanat Komisyonu üyelerini ağırladı. Komisyon üyelerine ziyarette, Turizm ve Tanıtım Şube Müdürü Seyrani Kandemir de eşlik etti. “Manisa’nın başta turizmini hareketlendirmek ve tanıtımına katkı sağlamak adına tarihi ve kültürel özelliklerinin ilçe bazında değerlendirilmesi amacıyla çalışmalar yapılması” ile ilgi rapor doğrultusunda çalışmalarını sürdüren komisyon üyeleri, yaptıkları çalışmalar hakkında Kaymakam Çaykara’ya bilgi verdi. Şehzadeler Kaymakamlığı, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ve Yunusemre Belediyeleri işbirliğinde yürütülen 'Geçmişten Geleceğe Manevi Değerlerimiz; Türbelerimiz' projesi hakkında komisyon üyelerine sunum gerçekleştiren Kaymakam Çaykara, proje ile ilgili bilgiler verdi.