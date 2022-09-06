Turizm cenneti yaylaya sihirli dokunuş

Ordu’nun gözde turizm merkezlerinden ve menderesleriyle ünlü Aybastı Perşembe Yaylası’nda yenileme ve düzenleme çalışmaları sürüyor.ORDU (İGFA) - Yaz ve kış aylarında düzenlenen festivallerle şenlenen Perşembe yayla merkezinde yenileme ve düzenleme gerçekleştiriliyor. Yaylada bulunan gölün kenarında, yayla merkezi ve Danişmentliler Şehitliği arasını modern görünüme kavuşturacak çalışmalar kapsamında yaya yolu, aydınlatma, peyzaj, park mobilyaları, kamelyalar yenileniyor.

Perşembe Yaylası’nda sürdürülen çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’nun turizmine katkılarımız devam edecek, dedi.

Başkan Güler, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Tarihiyle, kültürüyle, doğal güzellikleriyle, menderesleriyle, tarihin akışını değiştiren kahraman şehitlerimizin mekânı olan Aybastı Perşembe Yaylası’nda geçtiğimiz günlerde başlatmış olduğumuz çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Tamamlandığında ilimiz turizmine önemli katkı verecek olan çalışmada şu an yüzde 50’lik bölümü tamamlandık. Yayla merkezi ile şehitlik arasında bulunan göl kenarında 2 km’lik alanda uyguladığımız projemizi kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın ve ilimiz turizminin hizmetine sunacağız. Projenin ilimize ve Aybastı ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”