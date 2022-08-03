Tüm Türkiye oyladı, Ordu birinci oldu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, her yıl Kent ve Başkan Dergisi tarafından düzenlenen ve halkın oylarıyla yılın en başarılı projelerine imza atan belediye başkanlarının ödüllendirildiği yarışmada fındık kabuğundan aktif karbon üretilecek olan “Aktif Karbon Üretim Tesisi Projesi” ile birincilik elde ederek ödüle layık görüldü.ORDU (İGFA) - 2019 Yerel Seçimlerinin ardından göreve gelen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, klasik belediyeciliğin dışına çıkarak Ordu’ya kazandırdığı yatırım ve projelerle göz dolduruyor. Ulaşım ve alt yapı yatırımlarının yanı sıra tarımdan teknolojiye, turizmden kültür sanata birçok başarılı çalışmaya imza atan Başkan Güler’in bu çalışmaları Türkiye kamuoyunun da dikkatini çekiyor. Üç yılı aşan görev süresince ulusal ölçekte birçok ödüle layık görülen Başkan Güler, yeni bir ödül almaya daha hak kazandı.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN PROJELER YARIŞTI, BİRİNCİ BAŞKAN GÜLER OLDU

Başkan Güler’in görev süresince üzerinde çalışmalar yaptığı ve geçtiğimiz haftalarda temelleri atılan ve en önemli ihraç ürünü fındığın kabuğunun değerlendirileceği Aktif Karbon Üretim Tesisi projesi Kent ve Başkan Dergisi'nin düzenlediği yarışmada ödüle layık görüldü. Büyükşehir Belediye Başkanları başta olmak üzere il, ilçe, belde belediye başkanlarının projeleriyle yarıştığı bu etkinlikte tüm Türkiye’yi kapsayan online anket yapıldı. Birçok projeyi geride bırakan Aktif Karbon Üretim Tesisi Projesi halkın oyları ile birinci oldu.

Başkan Güler ödülünü, Türkiye’nin her bölgesinden büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkanlarının yanı sıra Türk Belediyeciliğinin, yerel yönetimlerin gelişimi ve güçlendirilmesi için çalışan birbirinden önemli ve seçkin isimlerin katılımı ile Kayseri’de düzenlenecek organizasyon ile alacak.