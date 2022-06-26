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TÜGVA’dan Vali Pehlivan’a ziyaret
Yerel 26.06.2022, 10:03
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Mersin İl Temsilcisi Salih Arslan ve beraberindeki heyet Valimiz Ali Hamza Pehlivan’ı makamında ziyaret ederek, görevinin hayırlı olmasını diledi.
MERSİN (İGFA) - Vali Ali Hamza Pehlivan, misafirlerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
TÜGVA İl Temsilcisi Arslan’ın yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler verdiği ziyarette, çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.
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