Tübingen Troia Vakfı’nın geleceği masaya yatırıldı

Çanakkale Belediyesi ve Çanakkale Tübingen Troia Vakfı işbirliğinde düzenlenen toplantı kapsamında, Korfmann Kütüphanesi ve Tübingen Troia Vakfı’nın çalışmalarını desteklemek, geliştirmek adına fikir alışverişinde bulunuldu.ÇANAKKALE (İGFA) - Manfred Osman Korfmann Kütüphanesi’nde gerçekleşen toplantıya, Çanakkale Belediye Bakanı Ülgür Gökhan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz ve Yardımcısı Alper Yancar, Çanakkale İl Halk Kütüphanesi Müdürü Tülay Erol, Çanakkale Tübingen Troia Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Enver Sadık Yılmaz ile Yönetim Kurulu Üyesi Naci Hasanefendi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Temsilcisi Yusuf Kartal, İçdaş Direktörü Fuat Erkan Tekin, Akçansa Fabrika Müdürü Ömer Sinan Genç, Kale Grubu Mali İşler Müdürü Nedim Ceylan, Doğanlar Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Türkmen, Dardanel Önentaş Gıda Temsilcisi Ebru Kalu, ÇTSO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çelik, Akol Otel Genel Müdürü Ali Akol, ÇATOD Başkanı Nilgün Gökser ve Armağan Aydeğer, Müteahhitler Birliği Başkanı Salih Yıldız, Uluova Süt Ürünleri Genel Müdürü Mesut Buran, Çanakkale Tarih ve Kültür Vakfı Başkanı Cengiz Demirel, Çanakkale Belediyesi Özel Kalem Müdürü Sevil Albay ile Çanakkale Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Özlem Eryiğit katıldı.

Toplantıda, kente önemli katkıları bulunan M. Osman Korfmann’ın adının yaşatıldığı Korfmann Kütüphanesi ile Tübingen Troia Vakfı’nın gelişimi ve desteklenmesi hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.