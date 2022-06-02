Trakya bölgesinde 'düzensiz göç'e koordinasyon

Düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerin değerlendirilmesi, çalışmaların etkinliğinin arttırılması ve iller arası koordinasyonun sağlanması amacıyla “Trakya Bölgesel Düzensiz Göçle Mücadele 7. Koordinasyon Toplantısı” Tekirdağ’da düzenlendi.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (İGFA) - Tekirdağ'da düzenlenen Trakya Bölgesi Düzensiz Göç 7. Koordinasyon Toplantısına Kırklareli Valisi Birol Ekici, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın yanı sıra üç ilde görev yapan Cumhuriyet Başsavcıları, Askeri Birlik Komutanları, Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürleri, İl Jandarma Komutanları, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürleri, İl Göç Müdürleri ve ilgili birim yetkilileri de katıldı.

Düzensiz göçü önlemeye yönelik alınacak tedbirler ve uygulamaların görüşüldüğü toplantıda katılımcıların sunumlarının ardından düzensiz göçmen akımı hakkında görüş ve çözüm önerileri de dinlendi.