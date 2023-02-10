TRAKSEV’den deprem bölgesine yardım

Trakya Kültür Sanat Eğitim Vakfı 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’da meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem nedeniyle deprem bölgesine yardım gönderdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - TRAK-SEV Başkanı Keşanlı sanatçı Serkan Çağrı, Edirne Valiliği’nce düzenlenen yardım kampanyasına TRAKSEV olarak destek verdiklerini belirtti.

Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı olarak Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin’i ziyaret ettiklerini belirten Çağrı, gönderilen yardımlar ve genel durum hakkında bilgi aldıklarını ifade ederek, "Vakıf olarak öncelikli ihtiyaç listesine göre desteklerimizi sağlamaya gayret ettiğimizi kendisine ilettik” dedi.

TRAKSEV tarafından hazırlanan yardımları Mimar Sinan Spor Salonu’ndaki toplama merkezine teslim ettiklerini ve burada çalışan gönüllü gençlerin büyük bir gayretle çalıştıklarını söyleyen Serkan Çağrı, "Bu gençlerimizi tebrik ediyorum. Türkiye olarak büyük bir felaket yaşıyoruz. Bu depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli aileleri ve yakınlarına sabır ve başsağlığı yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Türkiye olarak tek yürek olarak birleşerek bu felaketi de inşallah hep birlikte aşacağız” diye konuştu.