Trafiği rahatlatacak alternatif yol hizmete açılıyor

Karadeniz Bölgesinin en büyük hastanelerinden birisi olan Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi için Kalkınma mahallesinde yapımı tamamlanan yeni yol yarın akşam açılıyor.

TRABZON (İGFA) - Trabzon’da uzun yıllar hizmet veren Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi için yapılan alternatif yol güzergâhında sona gelindi. Uzun yıllar Kalkınma Mahallesi yolundan hizmet alan hastane için Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinden Kalkınma Mahallesi’nin başına alternatif yol güzergâhı belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda yeni yolda sona gelindi. 500 metrelik yeni yolda 24 metrelik köprü, bin 500 metrekare kaldırım ve bin ton asfalt kullanıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Karadeniz Teknik Üniversitesine yakın olan, kafe ve restoranların bulunduğu Kalkınma Mahallesinde yıllardır trafik yoğunluğu yaşanıyordu. Hastaneye giden ambulanslar ilerlemekte güçlük çekiyordu. İlk etapta bu sorunu çözmek için alternatif yollar bakıldı. Yapılan fizibilite çalışmaları sonunda yeni bir güzergahın daha uygun olacağına ve bu yoğunluğu azaltacağına karar verildi. 10 milyonluk maliyetle tamamlanan hastane yolu yarın (08/07/2022) akşam hizmete açılıyor” ifadelerine yer verildi.