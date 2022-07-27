Trafiğe kapatılan yolda yoğun çalışma

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Söğüt-Uludere yolundaki çalışmalar yoğunlaştı. 25 Temmuz’da kısmen trafiğe kapatılan yolda ekipler aralıksız mesai yapıyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Sorunsuz bir üst yapı için yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Aşağısöğütönü Mahallesi Söğüt-Uludere yolunda yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.

İmar planına bağlı olarak şehir trafiğini rahatlatacak ve 3 gidiş 3 dönüş şeklinde yapımı devam eden Söğüt-Uludere yolunda Ankara-Bursa çevreyolu köprülü kavşağı ile Aktürk Sokak kesişimine kadar olan bölüm, 25 Temmuz Pazartesi gününden itibaren kısmen trafiğe kapatıldı.

Kısmen trafiğe kapatılan yolda sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilirken, toplu taşımada otobüsler de alternatif yollardan seferlerine devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler Ankara-Bursa çevreyolu köprülü kavşağı ile Aktürk Sokak arasındaki bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yolda altyapı freze traşlama, PMT (plentmiks temel) sıkıştırma ve serim çalışması yapan ekipler altyapı işlemleri sonrası sıcak asfalt serimi gerçekleştirecek.

Toplamda 2400 metre uzunluğunda yapımı tamamlanacak yol ile Eskişehir kent içi ulaşımında da güvenli ve konforlu yolcuğun yanı sıra trafikte önemli bir rahatlama yaşanacak.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin alternatif güzergahlardan ulaşımı sağlayabileceklerini hatırlatarak, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.