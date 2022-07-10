Trafiğe engel olmamak için gece yarısı asfalt

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, araç trafiğine engel olmamak için çalışmalarını gece geç saatlerde yapıyor

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gece geç saatlerde araç ve yaya trafiğinin olmamasını fırsat bilerek üstyapı çalışmalarına hız veriyor. İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat ve Zincirlikuyu Caddelerinde bozulma meydana gelen kısımlar da, bayram öncesinde gece geç saatlerde hızlıca onarıldı.

SABAHA KARŞI TAMAMLANDI

Vatandaşlardan gelen taleplere cevap vermek ve kent içi ulaşımında güvenlik ve konforu artırmak için asfaltlama çalışmaları ile yolları yenileyen Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, araç trafiğine engel olmamak için çalışmalarını gece geç saatlerde yapıyor. Toplu taşıma araçları güzergâhında olan, araç trafiğinin yoğun olduğu İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesindeki Bağdat ve Zincirlikuyu caddelerinde Yol Bakım Timi tarafından asfalt onarımları sabaha karşı tamamlandı.