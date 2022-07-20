Trabzon’un tek gündemi yol

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Bu sene yol senesi diye bir çalışma başlattık. Bu kapsamda çok sayıda mahallemize asfaltlama çalışması gerçekleştirdik. İnşallah senenin sonunda çalışmalarımız büyük oranda tamamlanmış olacak” dedi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi temmuz ayı ilk toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu başkanlığında yapıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi temmuz ayı toplantıları başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, salonda bulunan Meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi ve TİSKİ Genel Müdürlüğünün üst yöneticileri ve basın mensuplarını selamlayarak Meclis toplantısının açılışını gerçekleştirdi.

DARBEYİ KINADI

Toplantıya geçmiş kurban bayramını tebrik ederek başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, şu ifadeleri kullandı, “Geçtiğimiz günlerde 15 temmuz hain darbe girişiminin 6. senei devriyesini idrak ettik. Bu vesileyle hem darbeci alçakları buradan bir kere daha lanetliyorum. İnşallah Allah’tan niyazımız ülkemiz bir daha bu türden acı hadiselerle karşılaşmasın.

ULUSAL DÜZEYDE SES GETİRDİ

“Geçtiğimiz ayda Trabzon’da gerçekleştirdiğimiz bazı çalışmalarımızla ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum. Yoğun bir katılımla Kahraman Maraş Caddesi yayalaştırılıp hizmete girdi. Gerçekten hem görünüm itibariyle hem icra ettiği fonksiyon itibariyle şehrimize çok yakıştı, çok ilgi topladı. Ulusal düzeyde de ses getiren bir çalışma oldu. Büyükşehir Belediyemizin bütün işleri büyükşehir belediyemizin desteğiyle yapılıyor. Sizlerin ortak çalışmalarıdır dolayısıyla bu güzel çalışma da sizlerin eseridir. Tekrar şehrimize hayırlı olsun. Şimdi sıra bu yapıların burada ki binaların cephe sağlıklaştırmasına geldi. Turizm sezon sonunda da buna başlayacağız”.

KTÜ FARABİ YOLU AÇILDI

“Bir başka kritik dokunuş geçtiğimiz günlerde hizmete girdi. Malumunuz KTÜ Farabi bağlantı yolu. Nihayet tamamlandı ve hizmete girdi. Bu aynı zamanda hastaneye acil durumda çok rahatlıkla kullanılabilecek güzel bir yol oldu. Eğer devam ettirebilirsek yukarıya doğru gidecek”.

SANTRALLER TAMAMLANIYOR

Araklı da bir tane beton santrali kuruyoruz. İnşallah yakında üretime başlayacağız. Test üretimi de tamamlandı. Diğeri ise Vakfıkebir de kuruluyor. Bunlar tamamlandığında beton ihtiyacını çok daha rahat karşılayacağız”.

“Avni Aker Millet bahçesinin batı kısmında cephe sağlıklaştırma yapıyoruz. Tamamlandığında çok güzel bir iş ortaya çıkmış olacak”.

ALTYAPI PROJESİ DEVAM EDİYOR

“Ortahisar ilçemizde altyapı projesi devam ediyor. 2024 yılının sonlarında bitireceğiz. Önemli olan merkezi bitirdik. Şuana kadar, 388 km içme suyu hattı, 22 km yağmur suyu hattı, 65 km kanalizasyon hattı, 15 adet yeni depo yapımı, 155 km fiberoptik hattı, 16 km doğalgaz hattı yapımı tamamlandı. Şuana kadar 6961 adet binanın canlı bağlantısı yapılarak 40425 aboneye yeni hattan su verilmeye başlanıldı”.

BU SENE YOL SENESİ

“Bu sene yol senesi diye bir çalışma başlattık. Bu kapsamda çok sayıda mahallemize asfaltlama çalışması gerçekleştirdik. İnşallah senenin sonunda çalışmalarımız büyük oranda tamamlanmış olacak. İlçelerimizde de yoğun bir şekilde kırsal alanlarımızda da asfaltlama ve betonlama çalışmalarına başladık” ifadelerini kullandı.

İlçelerde gerçekleştirilen asfalt serimleri şu şekilde.

ORTAHİSAR 7206 TON

1 Nolu Beşirli Mahallesi Kınalıtaş sokak 828, 2 Nolu Beşirli Mahakkesş Eşref Bitlis Caddesi 1.000, 2 Nolu Beşirli Mahallesi 906 Nolu Sokak 1.384, Karşiyaka Mahallesi 906 ve 24 şubat sokak 800, Konaklar Mahallesi öğretmen Ömer Çebi sokak 948, Konaklar Mahallesi Hakimiyet sokak 547, Konaklar Mahallesi Gazi Mustafa Kemal sokak 241, Pazarkapi Mahallesi otopark içi 324, Pelitli Mahallesi Mimar Sinan Caddesi 684, Konaklar Mahallesi Taflan Sokak 285, Konaklar Mahallesi Gülçin Sokak 165 ton olmak üzeri toplamda 7 bin 206 ton asfalt serimi yapıldı.

AKÇAABAT 2875 TON

Akçaabat İlçesi Sarıca Mahallesi 437, Mersin Mahallesi 763, Yeniköy Mahallesi 419, Salacık Mahallesi 416, Çamlıdere Mahallesi 750 olmak üzere toplamda 2 bin 875 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

ARAKLI 1990 TON

Araklı İlçesi Turnalı Mahallesi 792, Hasköy Mahallesi 402, Yoncalı Mahallesi 500, Kaymaklı Mahallesi 296 ton olmak üzere toplamda bin 990 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

ARSİN 574 TON

Arsin İlçesi Yeşilyalı Mahallesi 123, Çiçekli Mahallesi 451 ton olmak üzere toplamda 574 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

BEŞİKDÜZÜ 1587 TON

Beşikdüzü İlçesi Aksaklı Mahallesi 730, Resullü Mahallesi 688, Nefsişarlı Mahallesi 169 ton olmak üzere toplamda bin 587 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

ŞALPAZARI 1118 TON

Şalpazarı İlçesi Geyikli Mahallesi 610 ton, Üzümöz Mahallesi 508 ton olmak ğzere toplamda bin 118 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

VAKFIKEBİR 1000 TON

Vakfıkebir İlçesi Sinanlı-İsaklı Grup Yolu’na bin ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

GÜNDEM MADDELERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Başkan Zorluoğlu’nun açıklamalarının ardından gündem maddelerinin müzakeresine geçildi. Meclis toplantısı,42 gündem maddesinin görüşülüp ilgili komisyonlara havale edilmesinin ardından sona erdi.