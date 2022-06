Toros Üniversitesi öğrencileri kepleri fırlattı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının tamamlanmasıyla mezuniyet diploması alan Toros Üniversitesi öğrencileriyle buluştu. Servet Tazegül Spor Salonu’nda düzenlenen mezuniyet törenine katılan Başkan Seçer, Mersin’de eğitim ve öğretimi destekleyen çalışmaları her daim önceleyeceklerini belirterek, mezun olup iş hayatına atılacak öğrencilere başarılar diledi.

MERSİN (İGFA) - Törene; Başkan Seçer’in yanı sıra CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Toros Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali Özveren, Mütevelli Heyet Başkan Vekili Nil Aşkın, Toros Üniversitesi Rektörü Ömer Arıöz, çok sayıda öğrenci ve aileleri katıldı.

Öğrencilerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Başkan Seçer, demokratik ve özgürlükçü toplumlar için üniversitelerin önemine değinerek, “Kentimin bir üniversite kenti olması, Atatürk’ün çizdiği yolda gösterdiği hedefte yürüyen bir belediye başkanı olarak bana onur verir. Ulu Önder’in dediği gibi; ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’. İlimin peşinden giden toplumlar her zaman dünyada saygın toplumlar olmuştur. Üniversiteler de demokratik ve özgürlükçü toplumlarda özerk bilimin yapıldığı alanlardır. Eğer bir üniversite özerkse, bilimi özerk bir şekilde yapıyorsa orada bilim de gelişir, demokrasi de gelişir, düşünce ortamı da gelişir. Biz böyle bir üniversite hayal ediyoruz. Elbette ki ülkemizde üniversite sayısı artsın. Mutlaka nicelik olarak artsın ama nitelikli üniversiteler istiyoruz. Çocuklarımızın daha iyi yetiştiği, dünya koşullarına adapte olabildiği, mücadele edebildiği, rekabet edebildiği öğrenciler yetiştirdiği üniversiteler istiyoruz. Bilimin ışığında yürüyen, siyasetin etkisinde kalmayan, özgür düşünebilen üniversiteler istiyoruz. İşte Mersin’de de umut ediyorum bu anlayıştaki üniversitelerin sayısını çoğaltacağız” dedi.

Mersin’de 2 devlet, 2 de vakıf olmak üzere toplamda 4 üniversitenin olduğunu anımsatan Başkan Seçer, “Bugün burada içlerinden en saygın olanlardan biri Toros Üniversitemizin mezuniyet törenindeyiz. Toros Üniversitemizi takdir ediyorum. Aslında uzun yılların emeği var. Ama kuruluş tarihinin 2009 olması sizleri aldatmasın. Muazzam çalışan, sadece üniversitede sınıflarda, öğrencilerine bilim öğretimi yapan üniversite olarak görmeyin. Bizimle, Belediyemizle, Mersin’in sosyal hayatına katkı sunabilmek için, kültürüne, sanatına, sporuna, gençliğine, toplumuna, çocuğuna yarar sağlayabilmek için ortak projeler geliştirebilme ferasetine sahip bir yönetim anlayışına da sahiptir. Buradan huzurunuzda başta kurucu başkanımız olmak üzere Sayın Rektörümüzün nezdinde tüm hocalarımızı kutluyorum. Öğretmenlerimizin, emeği çocuklarımızda çok büyük. En az anne babalarımız kadar. Ben de bir babayım. Annelerimiz, babalarımız, bizler çocuklarımız için bizim anne ve babalarımız ne yaptıysa ki bu kadim toprakların kültüründe bu vardır. Bir babanın bir annenin evladı, o anne baba ölünceye kadar küçük bir çocuktur. O öyle duygularla çocuklarını sever. Biz de yemeyiz yediririz, içmeyiz içiririz. Dişimizden, tırnağımızdan arttırdığımızla çocuğumuzun geleceğini garanti altına almak için ona en iyi eğitimi vermeye çaba sarf ederiz. Onun için burada herkesin huzurunda tüm anne ve babalara saygılar sunuyorum. Önlerinde saygıyla eğiliyorum” ifadelerini kullandı.

“Burada bilimin ışığında bilgiler edindiniz. Eğitiminiz devam ediyor. Üniversite bir öğretim kapısıdır, eğitim kapısıdır ama eğitim hayat boyu devam eder. Siz o bilgilerle daha iyi düşüneceksiniz, muhakeme edeceksiniz, yanlışı söyleyeceksiniz, özgür düşüneceksiniz. Gerekirse muhalefet edeceksiniz. Siz bir bireysiniz bunu unutmamanızı istiyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Şans sizlerle olsun. Hayatta en başarılı olacağınız iş, sevdiğiniz iştir, mutlu olduğunuz iştir. Sadece bunu unutmayın. Sözlerime son verirken Ali Hocam’ın sözlerine atıfta bulunarak sözlerimi tamamlamak istiyorum. Ali Hocam; Mersin’in bir üniversite kenti olması gerektiği yönündeki görüşlerini beyan etti. Tamamen katılıyorum. Mersin; lokasyonuyla, coğrafyasıyla, iklimiyle, tarihi ve kültürel mirasıyla, birikimiyle her şeyden önemlisi Anadolu topraklarının sentezi olan insanının güzelliği ile bir üniversite kenti olmaya yakışır bir kent. Biz de Belediye olarak, Ben Belediye Başkanınız olarak bu yolda bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz ve kentimizi; gençlerimizin, öğrencilerimizin özgürce dolaştığı, okullarına gittiği, bütün imkanlardan sonsuz şekilde yararlandığı bir kent haline getirmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize hayatta başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun.”

Toros Üniversitesi Mütevelli Heyet Kurucu Başkanı Ali Özveren, “50 küsur sene önce hep aynı şeyleri söyledik ama o bir yere varmamızı sağladı. Toros Üniversitesi 27 senede kuruldu. Gençlerimiz, evlatlarımız sadece bizim evlatlarımız değil, dünyanın sorumlulukları onların omuzlarında. Akranlarına göre iyi yetişmeleri lazım. Ben naçizane her kademe, her yaştaki Türk çocuklarının dünyadaki akranlarından daha yetenekli, daha başarılı olduklarını yaşayarak gördüm. Bu düşüncelerle çocuklarımıza karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmenin en önemli yolunun da eğitim olduğunu fark ettim. Bizim yapmak istediğimiz sadece size katkıda bulunmak ya da sizin yapmak istediğiniz şeyleri gerçekleştirme konusunda ortam hazırlamak, iklim oluşturmak. Bunu yapmaya çalışıyoruz her kademedeki öğrencilerimiz için. Bu bakımdan ben çalışma arkadaşlarıma, başta rektörümüz olmak üzere tüm yöneticilerimize en samimi duygularımla teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Toros Üniversitesi Rektörü Ömer Arıöz, ailelerin evlatlarının yaşamına etkisini anlatarak, “Bugün evlatlarımız için gurur duyma vakti. Sevgili gençler ailelerimiz çok önemlidir. Sizleri mezun ederken onların önünde saygıyla eğiliyor, sizlerin üzerindeki emekleri için teşekkürlerimi iletiyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun” diye konuştu.

Toros Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Ali Haydar Arslan da ortak bir sevinci paylaşmak için bir araya geldiklerini belirterek, “Yıllar geçen emeklerimizle, uykusuz geçen final haftalarımızı ve unvanlarımıza sahip olmak için gerçekleştirdiğimiz araştırmaların sonucu olarak mezuniyete hak kazanan tüm öğrenci arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Sevgili mezun arkadaşlarım; bugünün hiç gelmeyeceğini düşünerek yaşadığımız acı tatlı günleri geride bırakıp yeni ve farklı bir yola çıkmanın hem heyecanı hem de merakı içerisindeyiz. Bugün başardıklarımız geleceğimizin doğrudan teminatı olacaktır” dedi.