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Toplumsal cinsiyet eşitliği masaya yatırıldı

Yerel 30.06.2022, 15:33
Toplumsal cinsiyet eşitliği masaya yatırıldı

BM Kadın Birimi, Adana Büyükşehir Belediyesi üst düzey yöneticilerine yönelik Erkeklerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Katılımı konulu atölye çalışması düzenledi.

ADANA (İGFA) - Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (BM Kadın Birimi/ UN Women) Adana Büyükşehir Belediyesi ile Erkeklerin ve Erkek Çocuklarının Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine katılımını sağlamak için atölye çalışması gerçekleştiriyor.  29 Haziran 2022 Perşembe günü başlayan ve iki gün sürecek çalışmaların ilk günü etkili konuşmalar, sunumlar, atölyeler yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve belediye üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen çalışmalar, toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmasına yönelik faaliyetlerde, erkeklerin ve erkek çocuklarının katılımını hedefliyor.

Çalışmalarda özellikle belediye erkek çalışanlarının toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında erkek ve erkek çocuklarının rolü hakkında farkındalıklarını artırmayı hedeflerken, eşitlik için gereken toplumsal dönüşüm adına erkeklerin neler yapabileceği üzerinde duruldu. Atölye çalışması kapsamında BM Kadın Birimi’nin teknik desteği ile uygulanacak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine erkek katılımını teşvik edecek belediye hizmetleri için bir yol haritası ortaya çıkarıldı.

TOPLUMSAL EŞİTLİĞİN, KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN UZUN SÜREDİR ÇABA HARCIYORUZ

Erkeklerin ve erkek çocukların toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasındaki rol ve önemine değinen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar,

“Toplumsal eşitliğin sağlanması, kadın-erkek eşitliğinin oluşması için Seyhan Belediye Başkanlığı’ndan bu yana artan çalışma ivmemiz var. Büyükşehir’de de bu işlerle ilgili önemli adımlar atıyoruz. Çok fazla yerde olmayan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı’nı kurduk. BM Kadın Birimi ve diğer paydaşlarla birlikte çalışma zemini oluşturmak çok önemliydi. Geleneksel davranışların eşitsizliği nasıl yarattığı, erkeklerin ayrıcalıklı olduğu toplum yapısının ne tür sonuçlara yol açtığı tartışılacak. Erkeklerin ve erkek çocuklarının eşitlikçi rolleri benimsemeye yönlendirecek atölye çalışmaları planlanmaktadır” dedi.

ERKEKLER DÖNÜŞÜMÜN PARÇASI HALİNE GELMELİ

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayten Dolançay da, sonuç alınması için toplumsal aktörlerin iş birliğinin önemine dikkat çekti. Dolançay, “Üniversitelerle, sivil toplumla, Birleşmiş Milletler Kadın Birimiyle, Adana’da yaşayan her bir bireyle toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışıyoruz. Yerel Eşitlik Eylem Planımızın hedeflerinden biri de erkeklerin toplumsal cinsiyet eşitliğine katılımı ve dönüşümün birer parçası olmaları” diye konuştu.

EŞİTLİK İÇİN ERKEKLER DAYANIŞMA İÇİNDE OLMALI

BM Kadın Birimi Çocuk Yaşta-Erken ve Zorla Evlilikler Proje Koordinatörü Duygu Erseçen toplumsal cinsiyet eşitliğine erkek katılımının, eşit bir geleceğin inşasında önemli bir bileşen olduğunu belirtti ve şöyle devam etti, “Geleneksel ve kalıplaşmış norm ve yargılar, erkeklere ve erkek çocuklarına atanmış roller günümüzde yaşadığımız eşitsizliklerin temelinde yatıyor. Erkekler sadece erkek oldukları için sahip oldukları ayrıcalıkları fark etmeli ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için kadınlarla dayanışma içinde olmalı. Eşitsizliklere sebep olan davranışların herkes tarafından fark edilmesi ve ortadan kaldırılması için belediyelerin önemli bir rolü var. Bu nedenle belediye hizmetlerinin toplumsal cinsiyete duyarlı olması ve erkek katılımını hedeflemesi değerli. Bu atölye çalışmasıyla amacımız erkeklerin toplumsal cinsiyet eşitliğine katılımı hakkında Adana için bir yol haritası oluşturmak.”

ÇALIŞMANIN ARDINDAN YOL HARİTASI TASLAK HALİNE GELECEK

Atölye çalışmasında geleneksel norm ve kalıp yargıların erkekliği nasıl oluşturduğu ve bu durumun eşitsizliklere nasıl sebep olduğu tartışılırken erkeklerin cinsiyetlerinden ötürü sahip oldukları ayrıcalıklara da değinildi. Belediye başkanı ve üst düzey yöneticiler hem belediyenin içinde hem de özellikle dezavantajlı bölgelerdeki erkekler ve erkek çocuklarıyla ne tür çalışmalar yapılabileceğine dair istişarede bulundu. Atölye çalışması İsveç’in İsveç Uluslararası Kalkınma İş Birliği Ajansı tarafından fonlanan Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesine Yönelik Birleşmiş Milletler Ortak Programı kapsamında gerçekleşti. Çalışma ile taslak hale gelen yol haritasının işleyişi, ortaya çıkan zorluklar ve değerlendirme için benzer toplantılar süreç içinde devam edecek.

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