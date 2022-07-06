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Toplu taşıma araçlarında klima denetimi
Yerel 06.07.2022, 14:15
Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, şehir içi toplu taşıma hizmeti veren araçlarda, Adanalıları ulaşım sırasında sıcaklardan koruma amaçlı uygulanan klima çalıştırma zorunluluğunun yerine getirilip getirilmediğini denetliyor.
ADANA (İGFA) – Adana Büyükşehir Zabıta Ekipleri, özel halk otobüsleri, dolmuş, taksi ve servislerde, belirlenen saat aralıklarında klimaların çalıştırılıp çalıştırılmadığını denetliyor, yönetmeliğe uymayanlarla ilgili cezai işlem uyguluyor.
Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nca aşağıda ismi geçen geçen kurumlara klima açılması konusunda gerekli tebliğ ulaştırıldı.
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