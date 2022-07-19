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Toplu taşıma araçlarına klima denetimi
Yerel 19.07.2022, 08:40
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarına yönelik klima denetimlerini sürdürüyor.
DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sıcak havalarda vatandaşların sağlıklı ve konforlu seyahat edebilmeleri için, Haziran ayından bu yana toplu taşıma araçlarında klima denetimlerine devam ediyor.
Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında gerçekleştirdikleri denetimlerde, şoförleri klima açmaları noktasında uyararak, Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği'ne uymayıp klima açmayan araçlar hakkında cezai işlem uyguluyor.
Klima denetimleri yaz boyunca sürecek.
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