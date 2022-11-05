Tonoz Düşünce Atölyesi’ne yoğun ilgi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Güzel İşler Derneği işbirliğinde “Şehir Düşündürür, Şehir Dönüştürür” mottosu ile düzenlenen Tonoz Düşünce Atölyesi Eskişehir, ilk oturumlarla başladı. Haller Gençlik Merkezi’nde düzenlenen panel ve atölyeye gençler büyük ilgi gösterdi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Güzel İşler Derneği işbirliği ile 15-35 yaş grubu için şehrin kalbindeki 4 farklı mekanda düzenlenen ve 12 atölyeyi kapsayan Tonoz Düşünce Atölyesi Eskişehir, alanında uzman isimleri gençlerle bir araya getiriyor. Gençler ile şehri yeniden tanıştıran atölyeler 3-6 Kasım tarihleri arasında sosyoloji, felsefe, sivil toplum, sosyal girişim, iletişim, mimarlık, kültür ve sanat başlıklarında düzenleniyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası quartetinin dinletisi ile açılışı gerçekleşen Tonoz Düşünce Atölyesi Eskişehir’de ilk olarak, “UNESCO Dünya Mirası Kenti Bergama’da Dönüşüm” paneli düzenlendi.

Güzel İşler Derneği Başkanı Sercan Duygan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Bergama’nın önceki dönem Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Bergama Ticaret Odası önceki dönem Başkanı Fikret Ürper ve Bergama’nın UNESCO’ya girme sürecinde UNESCO Dünya Mirası Alan Başkanı olan akademisyen Yaşagül Ekinci konuşmacı olarak yer aldılar.

Burada fikirlerini gençlerle paylaşan eski Başkan Mehmet Gönenç, Bergama Ticaret Odası önceki dönem Başkanı Fikret Ürper ve Bergama’nın UNESCO’ya girme sürecinde UNESCO Dünya Mirası Alan Başkanı olan akademisyen Yaşagül Ekinci, Bergama’nın UNESCO Dünya Mirası listesine girebilmesi adına yaptıkları çalışmaları ve bu çalışmalar sırasında edindikleri duygu ve deneyimlerini paylaştı. Katılımcılar üç konuşmacıyı da büyük bir ilgiye izledi.

İkinci atölyede ise “Şehirde Bir Arada Yaşamak” başlığıyla BAYETAV Yönetim Kurulu üyesi sosyolog Prof. Dr. Ferhat Kentel, gençlerle buluştu. Şehir kavramı ve bir arada yaşama kültürü üzerine sunum gerçekleştiren Kentel, konuşmasında mekan ve insan ilişkisi, travmalarla dolu hafızaların sosyal yaşama etkileri, kimlik sorunları, doğayla yüzleşmek ve kutuplaşma başlıklarını ele aldı.

Karşılıklı soru cevap bölümünün de gerçekleştiği atölye sonunda konuşmacılar gençlerle birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.