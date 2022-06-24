Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Isparta’da İl Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Bakan Kurum, yaptığı konuşmada, TOKİ’den Isparta’ya 1 milyar liralık yatırım gerçekleştirildiğini söyledi.ISPARTA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Isparta’da İl Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

Bakan Kurum, yaptığı konuşmada, “Isparta Belediyesi tarafından Isparta merkezde ilk etapta 300+2200 yeni sosyal konut, Tren Garı Gül Parkı Millet Bahçesi, Kaymakkapı Kentsel Dönüşüm Projesi, Tarihi sokaklar sağlıklaştırma ve restorasyon projesi, 460 bin kişilik yeni atık su arıtma tesisi, Eğirdir Belediyesi tarafından Eğirdir Gölü dip temizliği, koruma alanları ve çevre düzenlemeleri, Göl Kenarı millet bahçesi, Keçiborlu Belediyesi tarafından 170 dairelik konut projesi, Keçiborlu Millet Bahçesi, Gelendost Belediyesi tarafından İçme suyu hattı yenilemesi, Yalvaç Belediyesi tarafından 800 km'lik içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hattı yenilemesi, Şarkikaraağaç Belediyesi tarafından ise, İlçe merkezi, Çiçekpınar ve Çarıksaraylar belediyeler için atık su arıtma tesisi Yalvaç, Gelendost, Şarkikaraağaç Katı atık (çöp) için aktarma istasyonu kurulması, çöpün trayler ile Isparta Belediyesi'nce oluşturulacak yeni çöp deponi alanına taşınması projelerini hizmete sunduk, sunmaya devam ediyoruz” dedi.

TOKİ tarafından Isparta’ya 1 milyar liralık yatırım yapıldığının altını çizen Bakan Kurum, kentsel dönüşüme 16 milyon liralık destek verildiğini, İlbank’tan 77 milyon liralık destek verildiğini söyledi.