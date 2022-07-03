TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Mersin’de

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.MERSİN (İGFA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Vali Ali Hamza Pehlivan’ı makamında ziyaret etti, görevinin hayırlı olmasını diledi.

Vali Ali Hamza Pehlivan ise TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaret vesilesiyle ticaret ve sanayi başta olmak üzere çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ziyarete, TOBB Genel İdare Kurulu Üyesi ve Niğde eski Milletvekili Erdoğan Özegen, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Arif Parmaksız ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken’in de eşlik ettiği ziyarette; Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Deniz Ticaret Odası Başkanı M.Cihat Lokmanoğlu ve Tarsus Ticaret Odası Başkanı H. Ruhi Koçak da iştirak etti.