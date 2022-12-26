Tire’ye yeni içme suyu kaynakları

İzmir’in Tire ilçesi genelinde yaklaşık 7 milyon liralık yatırımla projelendirilen içme suyu sondaj kuyusu çalışmaları sürüyor. İlçenin su ihtiyacını büyük oranda karşılayacak proje kapsamındaki 12 sondaj kuyusundan 8’i tamamlandı. 9’uncu kuyu için çalışmalar Duatepe Mahallesi’nde devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Tire merkez ve bağlı mahallerini kapsayacak içme suyu yatırımları için İZSU ekipleri saha çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin 8 mahallesinde sondaj kuyusu çalışmaları tamamlandı. Duatepe Mahallesi’nde devam eden 9’uncu sondaj kuyusu çalışması 150 metre derinliğe ulaştı. Saniyede 15 litre su verimliliğine sahip kuyunun 50 metre daha ilerlemesi planlanıyor.

Toplam 12 sondaj kuyusu açılacak projenin bitmesiyle ilçenin içme suyu kaynakları önemli seviyede artacak. İzmir’de her hanenin temiz suya kesintisiz erişimini hedefleyen İZSU Genel Müdürlüğü, bu hedef doğrultusunda kent genelinde yatırımlarını sürdürecek.