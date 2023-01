TİKOM ile talep ve şikâyetleri çözüme kavuşturuyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin vizyon projeleri arasında yer alan Trabzon İletişim Koordinasyon Merkezi (TİKOM) tarafından yürütülen çalışmalar kamuoyuna tanıtıldı. En büyük projelerinin yeni yönetim anlayışları olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Bunun en önemli ayağı olan ulaşılabilir belediye anlayışı doğrultusunda profesyonel bir ekiple 7/24 hizmet veren TİKOM’u hayata geçirdik” dedi.TRABZON (İGFA) - Büyükşehir Belediyesinin ulaşılabilir belediyecilik anlayışı doğrultusunda hizmet vermeye başlayan Trabzon İletişim Koordinasyon Merkezi’nin çalışmaları, düzenlenen toplantı ile basınla ve kamuoyuyla paylaşıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun başkanlığında gerçekleştirilen ve basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği toplantıya; Genel Sekreter Ahmet Adanur, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ve daire başkanları da katıldı.

HİZMETLERLE DOLU BİR YILI GERİDE BIRAKIYORUZ

Başkan Zorluoğlu, toplantının başında 2022 yılının son mesai gününde kısa bir genel değerlendirmede bulundu. 2022’nin Trabzon Büyükşehir Belediyesi için çok verimli, hizmetlerle, projelerle, eserlerle dolu bir yıl olduğunu belirten Zorluoğlu, “Hakikaten çok önemli çalışmaları geride bıraktık. Maraş Caddesi 2022 yılında yayalaştı. Biraz önce oradan geldim. Çok keyifli bir alan olarak şehrimize büyük katkı sağladı. 2022 yılı Trabzon’da turizmin de çok canlı olarak yaşandığı, özellikle esnafın ve buna bağlı olarak faaliyet gösteren diğer ticaret alanların çok olumlu etkilendiği yıl oldu. Ekonomik anlamda kazancın bol olduğu bir yıl oldu. İnşallah 2023 yılında turizm anlamında daha da ileriye gidecek bir turizm çeşitliliği ve zenginliği Trabzon’da yaşanacaktır” dedi.

YOL PROBLEMLERİ BÜYÜK ORANDA GİDERİLDİ

Projelerin bir kısmının 2022’de tamamlandığını dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Seçim öncesi taahhüt ettiğimiz projelerimizin büyük bölümünü de 2023 yılı içerisinde tamamlayacağız. 2022 yılına spesifik olarak ‘bu sene yol senesi’ demiştik. Gerçekten özellikle büyük altyapı projesi çerçevesinde bozulan yolların yenilenmesi 2022’de önemli bir ihtiyaçtı. Bu nedenle başta Ortahisar olmak üzere 18 ilçemizin tamamında, gerek merkezlerde gerek kırsal alanlarda çok büyük bir yol hamlesi gerçekleştirdik. Asfalt ve beton yol konusunda büyük mesafe kat ettik. Geçen sene şehir merkezinde yolla ilgili var olan problemleri büyük oranda giderdik. Şu anda bile arkadaşlarımız asfalt ve beton konusunda tüm ilçelerde çalışıyorlar. Havalar müsait oldukça devam edeceğiz” diye konuştu.

2023 ‘AÇILIŞ SENESİ’ OLACAK

Yaklaşık 3.5 yıldır başlatılan ve devam eden projelerin çok büyük bölümünün 2023’te hayata geçeceğini vurgulayan Başkan Zorluoğlu, “O nedenle 2023’e açılış senesi diyoruz. Otogar’dan Çömlekçi’ye, Ganita - Faroz’dan Kadınlar Hali’ne, İskenderpaşa Otoparkından Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi’ne, ilçelerde de bazı otopark ve pazaryerlerine kadar birçok projemiz, 2023 yılında vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. O nedenle 2023 senesine açılış senesi sloganını kullanarak giriyoruz” ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK PROJEMİZ; YENİ YÖNETİM ANLAYIŞIMIZ

Başkan Zorluoğlu yaptığı kısa genel değerlendirmesinin ardından, Büyükşehir Belediyesinin vizyon projeleri arasında yer alan Trabzon İletişim Koordinasyon Merkezi ile ilgili basın mensuplarını bilgilendirdi. 2018 yılı sonunda, yani seçim döneminden itibaren bir iddia ortaya koyduk ve ‘en büyük projemiz yeni yönetim anlayışımız’ dedik. Büyükşehir Belediyesi olarak yeni bir yönetim anlayışı getireceğimizi belirttik. Bu yönetim anlayışının önemli ayaklarından bir tanesi de ulaşılabilir belediye olma iddiası. Yani belediye ile bir işi olan vatandaşlarımızın, belediyenin ilgili birimine çok rahat şekilde ulaşması, meselesini anlatması, talebinde bulunması, şikâyetini yapması ve akabinde ilgili birimin makul bir sürede işlem yapması, vatandaşımıza olumlu veya olumsuz bir dönüş gerçekleştirmesi ulaşılabilir bir belediye olmanın çerçevesini oluşturuyor. Belediye Başkanı zamandan dolayı her an herkesle görüşemeyebilir, mühim olan belediyenin kurumsallaşması ve vatandaşın taleplerini çözebilmesidir. Yukarıdan aşağıya değil, aşağıdan yukarıya sistemin işlemesi önemlidir. Her aşamada her kamu görevlisinin, her belediye görevlisinin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. TİKOM bir anlamda bütün bu anlattıklarımı içerisinde barındıran ve sistemi aynı zamanda bu yönüyle de koordine eden ve denetleyen bir yapı. Ben de TİKOM’un ortaya koyduğu verileri yakından takip ediyorum. Dolayısıyla daire başkanlıklarımızı TİKOM üzerinden performansları bakımından bizzat izliyorum ve değerlendiriyorum. TİKOM üzerinden yürüttüğümüz faaliyetlere 2023 yılında yenilikler de ekleyeceğiz” dedi.

TİKOM 7/24 HİZMET VERİYOR

TİKOM’un kuruluş hikâyesi ile ilgili de açıklama yapan Başkan Zorluoğlu, “Göreve başladığımızın bir kaç ay sonrasıydı. Arkadaşlar bana yasal olarak kayıt altına alınan bir ses kaydı getirdiler. O zaman sadece mesai saatleri içinde 3-4 kişinin çalıştığı bir yapı mevcuttu. Akşam mesaiden sonra ise eğer bir vatandaşın belediye ile ilgili talebi olacaksa, sadece normal bir zabıta telefonu vardı. Bir vatandaş mesai saati sonrası zabıtayı arıyor, bir talepte bulunuyor ama zabıtanın vatandaşla diyaloğu, konuşma tarzı, kullandığı kelimeler, cümleler bir Büyükşehir Belediyesi personeline yakışmıyor. Büyükşehir Belediyesi içerisinde bunu olumlu karşılamak mümkün değil. Hakikaten dinleyince çok üzüldüm. Vatandaş ile belediyenin bir personeli asla böyle konuşmamalı. Tabi zabıta bu işin uzmanı değil, biraz daha denetleyen bir birim. ‘Bu böyle olmaz. Biz profesyonel bir ekip kurmalıyız, 7/24 çalışmalı, çağrı merkezi şeklinde olmalı ve vatandaşla son derece dikkatli, saygılı bir dille konuşup onun meselelerini sahipleneceği yapıyı oluşturmak zorundayız’ dedik. TİKOM böyle başladı, şimdi ise yaptığı çalışmalarla bambaşka bir hal aldı. Sözlerimin sonunda 2022 yılı iyisiyle kötüsüyle, acısıyla tatlısıyla geride kalıyor. 2023’e umutla giriyoruz. İnşallah hem şehrimiz için hem de milletimiz ve ülkemiz için 2023 yılı çok daha güzel bir yıl olur temennisiyle yeni yılınızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.