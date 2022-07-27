TESKİ'den Kapaklı’da dev altyapı çalışmaları

TESKİ Genel Müdürlüğü tarafından 07.09.2017 tarihinde ihalesi yapılarak, 02.03.2018 tarihinde yer teslimi yapılan "Kapaklı İlçesi İçme suyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu" kapsamında, Kapaklı İlçemizde yaşanan altyapı sorunlarını çözmek amacıyla birçok yatırım yapılmıştır.

TEKİRDAĞ (İGFA) – Çalışma dönemimizde ülkemizde birçok ekonomik zorluk, pandemi ve tedarik problemleriyle karşılaşılmış ve üstesinden gelinerek altyapı yatırımlarımız tamamlanmıştır. Yapılan bu yatırımlardan bahsedecek olursak;

İçme suyu Hatları;

Kapaklı ilçemizde sağlık açısından problemli olan asbest içmesuyu boruları yenilenmiş ve altyapısı olmayan yeni yerleşim yerlerine çeşitli çaplarda toplamda 37.299,57 metre içme suyu hattı yapılmıştır.

Derin Su Sondaj Kuyuları;

İl ve ilçemizde artan nüfus ile birlikte artan su ihtiyacı için 7 adet derin içme suyu sondaj kuyuları açılmıştır.

İçme suyu Depoları ve Terfi Merkezleri;

Su depolama hacmimizi arttırmak amacı ile 1500 m3'lük Bahçelievler İçme suyu Deposu ve Terfi Merkezi, 2000 m3'lük Pınarça Mahallesi İçme suyu Deposu ve Terfi Merkezi, 2500 m3'lük Atatürk Mahallesi İçme suyu Deposu ve Terfi Merkezi ve 200 m3'lük Bahçeağıl Mahallesi içme suyu Deposu yapılmıştır.

Yapılan yatırımlar ile içme suyu kayıp kaçak, basınç problemleri gibi sorunların önüne geçilmiş ve Kapaklı İlçe Merkezinin içme suyu depolama hacmi 2.300 m3 ten 6.300 m3' e çıkarılmıştır.

Kanalizasyon Hatları;

Kanalizasyon konusundaki acil alanlar ve altyapısı olmayan yeni yerleşim alanlarında toplamda 47.541,61 metre kanalizasyon hattı ve kollektör hatları yapılarak atık suların arıtma tesislerimize ulaştırılması sağlanmıştır.

Yağmursuyu Hatları;

İlçemizde yaşanan yağmursuyu taşkınlarını önlemek amacıyla 6.359,72 metre yağmursuyu hattı yapılmıştır.

Ayrıca, İlçemizdeki bulunan Pınar Bulvarı ve Erbay Caddesi gibi ana caddelerin altyapıları yenilenmiş yağmursuyu taşkınlarını önlemek amacıyla yağmursuyu hatları yapılmış ve kullanıma sunulmuştur.

Yatırım Maliyeti;

Yapım işi kapsamında 37.000.000,00 TL'lik yatırım yapılmıştır.