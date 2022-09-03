Terra Madre Anadolu'da "İzmirli" markası dünyaya tanıtıldı

İzTarım’ın “İzmirli” markası Terra Madre Anadolu Fuarı’nda dünyaya tanıtıldı. Küçük üreticiyi ihracatçı haline getirmek için süt, et ve bitkisel şeklindeki üç kategoride satışa sunulmak üzere hazırlanan ürünler deneyenlerden tam not aldı. Toplantıda İzmirli üreticilerden bugüne kadar 18,5 milyon liralık süt aldıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, “Küçük üreticiyi ihracatçı haline getirme hedefimizin ilk adımını atıyoruz” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şirketlerinden İztarım A.Ş.’nin“İzmirli” markası 91. İzmir Enternasyonal Fuarı ile eş zamanlı düzenlenen Terra Madre Anadolu Fuarı’nda dünyaya tanıtıldı. Mutfak Show sahnesinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer’in ev sahipliğinde düzenlenen tanıtım toplantısına İzmir Valisi Yavuz Selim Koşger, davetliler ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen şefler katıldı.

“Küçük üreticiyi ihracatçı haline getirme hedefimizin ilk adımı” Toplantıda Başkan Tunç Soyer, “Bizim heyecanımız çok büyük çünkü 'İzmirli' markasını dünyayla buluşturuyoruz. İzmir’de bir çoban haritası çıkardık. İzmir’de 4 bin 658 çobanın kapısını tek tek çalarak ne kadar süt sağıyor, ne kadar gelir elde ediyor, ailesinde kaç kişi yaşıyor öğrendik ve sütlerini satın almaya başladık. Yaklaşık 18,5 milyon liralık süt satın aldık. Bununla ilgili bir çalışma yaptık. Şimdi bugün manda sütünden manda kaymağı, keçi sütünden keçi dondurması, koyun ve keçi sütünden çok değişik peynirler ürettik ve her birini ihracata yöneltecek bir çalışma başlattık. O çobanların ürettiği sütten elde ettiğimiz mamullerle onların ihracatçı olmalarının ilk adımını da atmış oluyoruz. Çünkü İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi&rsquo ;nde yürüttüğümüz çalışmalarla ambalajından tasarıma birçok şeyi yaptık. Çok heyecanlıyız çünkü küçük üreticiyi ihracatçı haline getirme hedefimizin ilk adımını Terra Madre vesilesiyle atmış oluyoruz. İzmir’e hayırlı olsun” diye konuştu.

“İzmir’in çobanları artık daha zengin” İzTarım Genel Müdürü Murat Onkardeşler, “İzmirli” markasının yayladan ihracata giden başarı öyküsünü anlatan bir sunum yaptı. Onkardeşler, “'İzmirli' markamız sadece bir gıda markası değildir. Arkasında derin sorumluluklar ve hedefler vardır. ‘İzmirli’, yoksullukla mücadele, kuraklıkla mücadele ve gıda güvenliği olmak üzere üç temel sorunu ortadan kaldırmak için ortaya çıkmış bir markadır. Et ve sütlerini aldığımız üreticiler kooperatif çatısı altında bir araya gelerek kolektif bir bilinçle ürettikleri ürünleri bize satarlar. Bu yıl alım politikamızla koyun ve keçi sütü fiyatını regüle ederek neredeyse iki katına çıkardık. Bu sayede üreticilerimiz sürülerini koruyorlar ve önümüzdeki senenin süt sezonuna hazırlanıyorlar. İzmir’in çobanları artık daha zengin, daha refah içerisinde” ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından konuklar, tanıtım alanında Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkan Vekili Doç. Dr. Turgay Bucak ve ekibinin karakılçık makarnası ve İzmirli peynirleriyle hazırladığı makarnaların tadımını yaptı.

“İzmirli” üç kategorideki ürünlerle satışta İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mera İzmir Projesi kapsamında, 4 bin 658 çobanın kapısını tek tek çalarak Türkiye’nin ilk çoban haritasını çıkardı ve bu haritaya göre koyun ve keçi sütünü üreticilerden piyasanın iki katına satın alarak üretim için kolları sıvadı. Topladığı sütleri işleyerek “İzmirli” markasıyla katma değeri yüksek ürüne dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, süt ürünlerinin yanı sıra üreticiden aldığı et ve bitkisel ürünleri de “İzmirli” markasında işleyerek üretime başladı. Süt ürünleri kategorisinde peynir, yoğurt, tereyağı, dondurma, pastörize süt, uht süt ürünleri, et ürünleri kategorisinde sucuk, pastırma, kavurma, hamburger köftesi, ızgara köftesi, bitkisel ürünler kategorisinde ise karakılçık unu ve karakılçık makarnası satışa sunulmak üzere hazırlandı. “İzmirli” markası; küçük üreticilere ve kooperatiflere destek olarak yoksullukla ve iklim dostu üretim yöntemlerini kullanarak kuraklıkla mücadele etmeyi, sağlıklı ürünleri tüketiciyle buluşturarak da gıda güvenliğini sağlamayı hedefliyor.