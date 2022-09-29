Tepealan’ın merkezi sıcak asfalt ile buluşuyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Korgan ilçesinin en büyük mahallelerinden biri olan Tepealan mahalle merkezinde sıcak asfalt çalışması başlattı. 15 yıl sonra sil baştan yenilenen altyapı ve üstyapıyla birlikte olası su baskınlarının önüne geçilirken, vatandaşlara da konforlu bir ulaşım imkanı sunulacak.ORDU (İGFA) - Türkiye'nin kırsal yol ağı en uzun il olan Ordu'da, mahalle ve grup yollarının yanı sıra ilçelere bağlı nüfus yoğunluğunun fazla olduğu mahalle merkezlerinde de yoğun bir çalışma yürütülüyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince sürdürülen çalışmalarla, on yılların sorunları bir bir çözüme kavuşuyor. İlçelerde kurulan şantiyelerle ilin çehresi değişiyor.

BAŞKAN GÜLER: “KORGAN İLÇEMİZE HAYIRLI OLSUN”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Korgan ilçesine bağlı Tepealan mahalle merkezinde sıcak asfalt çalışması başlattıkları bildirdi. Başkan Güler açıklamasında, “Tepealan Korgan ilçemizin nüfus yoğunluğu en fazla olan mahallelerinden birisi. İlçe merkezinin altyapısı ve yolları artık ekonomik ömrünü doldurmuştu. İlçe merkezindeki yaklaşık 2 km uzunluğundaki altyapıyı sil baştan yeniledik. Güzergahta sıcak asfalt çalışmalarını başlattık. Tepealan’a ve Korgan ilçemize hayırlı olsun” dedi.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Altyapısı tamamlanan güzergahta başlatılan asfalt çalışmalarını memnuniyetle karşılayan mahalle sakinleri ise desteklerinden dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.