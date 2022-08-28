Temizlikçi ilanına 600 başvuru
İzmit Belediyesi iştiraki BEKAŞ bünyesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nde görevlendirilmek üzere geçici süreli (5 Ay 29 Gün) istihdam edilmek üzere, “Temizlik Personeli” alımı yapacağını duyurdu. Duyuru sonrası 600 vatandaş iş başvurunda bulundu.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin BEKAŞ bünyesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nde görevlendirilmek üzere geçici süreli (5 Ay 29 Gün) istihdam edilmek üzere, “Temizlik Personeli” alımı ilanına çıktı. Tüm kriterleri eksiksiz olarak sağlayan adaylar kariyer.izmit.bel.tr adresine online olarak başvuru yaptılar. 12 Ağustos ile 21 Ağustos tarihleri arasında yapılan temizlik personeli alımı ilanına 600 kişi başvurdu. Rekor başvurular sonrası İzmit Belediyesi önümüzdeki günlerde düzenlenecek şeffaf değerlendirmelerin ardından işe alımları gerçekleştirecek.
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