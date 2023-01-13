Temiz Körfez için Çiğli’de 4. fazın ihalesi yapıldı

Alanında Türkiye’nin en büyük tesisleri arasında yer alan Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin 4. Faz ihalesi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. İhale komisyonu tek firmanın teklif sunduğu ihalenin sonucunu yapacağı değerlendirmenin ardından önümüzdeki günlerde açıklayacak.İZMİR (İGFA) - Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 4. faz ikinci ikmal inşaatı için düzenlenen ihale İZSU Genel Müdürlüğü’nde yapıldı. Yaklaşık maliyeti 516 milyon 315 TL olarak belirlenen proje için ihaleye tek istekli olarak katılan Faber İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve ARBİOGAZ Çevre Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklığı 598 milyon 650 bin liralık teklif sundu. İhale komisyonunun Kamu İhale Tebliği’nin 16/3 maddesine göre yapacağı değerlendirme çerçevesinde nihai karar önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Tesisin kapasitesi 820 bin 800 metreküpe çıkacak Projelendirilen 4. faz arıtma ünitesi ile günlük 216 bin metreküp arıtma ilave kapasiteli elde edilecek. 604 bin 800 metreküp olan günlük arıtma kapasitesi 820 bin 800 metreküpe çıkarılacak. Böylece Çiğli Arıtma Tesisi Türkiye’nin en yüksek kapasiteli arıtma tesisi olarak yeniden ilk sıraya oturacak.

24 saat kesintisiz çalışan Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi’nde gerekli bakım ve yenilemeler 4. fazın devreye girmesi ile hız kazanacak ve yağışlı havalarda daha yüksek debilerde atık su arıtılabilmesi mümkün olacak. Mevcut arıtma tesisinde olduğu gibi, yeni inşa edilecek hatlarda da atık su tamamen biyolojik yöntemlerle arıtılacak ve kimyasal madde kullanılmayacak.

Körfez’in temizliği için hayati önem taşıyor Dördüncü faz çalışmaları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Körfez’in temizliği ve ekosisteminin canlanmasını hedefine yönelik en önemli adımlar arasında yer alıyor. 2022 yılının yaz aylarında revizyon çalışmaları başlatılan Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde biyolojik havuzlar ve havuzlara bağlı üniteler de yenileniyor. Yapılan revizyon çalışmaları dördüncü faz ikinci ikmal inşaatı tamamlanana kadar tesisin arıtma suyunun kalitesini ve tesisin verimliliğini istenen düzeyde tutma konusunda önemli rol oynuyor.