Teknofest coşkusu Ordu’da

Son yıllarda birçok başarılı organizasyonlara ev sahipliği yapan Ordu’da TEKNOFEST rüzgârı esmeye başladı.29-31 Temmuz tarihleri arasında Altınordu ilçesinde Tayfun Gürsoy Parkı’nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali yoğun katılım ile başladı.

TEKNOFEST Karadeniz’in Ordu ayağında Karma Sürü Simülasyon, Sürü Robotlar, Sağlıkta Yapay Zeka, Jet Motor Tasarım, Akıllı Ulaşım, Tarım Teknolojileri, Tarımsal İKA Yarışmaları olmak üzere toplamda 7 yarışma düzenlenecek. Ordu'da gerçekleşecek yarışmalara 81 ilden toplamda 14.952 takım başvurusu alındı.

Ordu Tayfun Gürsoy Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte T3 Vakfı, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı başta olmak üzere yarışma yürütücü kurumları, Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ortar Ordu Tarım ve Hayvancılık A.Ş., Oryaz Ordu Yazılım A.Ş, Ordu Üniversitesi ve özel şirketlerin aktivitelerinin yer alacağı stantlar yer alıyor. Aynı zamanda hava gösterileri, dikey rüzgar tüneli, mobil bilim merkezi, deprem simülasyon tırı, müze tırı, Sahne Senin etkinliği ve konserler TEKNOFEST Ordu'da 3 gün boyunca ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatacak.

31 Temmuz Pazar günü bitecek olan TEKNOFEST’in açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Samsun Valisi Zülküf Dağlı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, İlçe Belediye Başkanları ile siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

BAŞKAN GÜLER: “SİZLER BİZİM GELECEĞİMİZSİNİZ”

TEKNOFEST’in Ordu’ya kattığı enerjin farkında olduklarını belirten Başkan Güler, TEKNOFEST ruhunun bizim çalışma sloganız olan Düşünen Üreten Yarışan Ordu’ya uyan bir felsefede olduğunu söyledi.

Başkan Güler, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Eski bir TÜBİTAK’lı olarak hayatının 50 yılı AR-GE ile geçen biri olarak bugün benim en mutlu olduğum günlerden bir tanesi. Güzel Ordu’muza Karadeniz’in zeki çocuklarını bir araya getirerek çok büyük bir rüzgâr yakaladık. Zaten tarihi yazan milletimiz şimdi yeni bir tarih daha yazıyor. Bugün burada geleceği yazıyoruz. Yapmış olduğumuz bu çalışmalarla tarih sayfasında yerini almış olan ülkemiz şimdi yeni bir çığır açıyor. Ordu’muz bu teknoloji merkezlerinden bir tanesi olmak üzere. TEKNOFEST bizim de yapmış olduğumuz çalışmalarla Düşünen Ordu Üreten Ordu Yarışan Ordu sloganına çok da güzel uyuyor. Bugün burada her zamankinden daha mutlu olduğumu belirtmek isterim. Hayatım boyunca gördüğüm şey şudur. Kötü komşu ev sahibi yapar. Bizlerde şuan da imkânlarımızı sonuna kadar kullanarak dünya da sayılı teknolojik bir güç olmak üzereyiz. Bunları sizlerin sayesinde başarıyoruz. Şunu iyi bilmenizi istiyorum. Teknoloji asla transfer edilmez. Teknoloji üretilir. Hiç kimse yeni ürettiği bir teknolojiyi bir başkasına vermez ve asla satmaz onu kendine bırakır. TEKNOFEST sayesinde yeni teknolojileri üretecek bir nesli oluşturuyoruz. Sizler ve bizler kocaman bir aileyiz. Bugün burada bu yatırım atmosferini ve araştırma atmosferini sizlerle birlikte oluşturduk. Unutmayın geleceğimiz sizlersiniz. Siz bizim geleceğimizsiniz.”

BAKAN YARDIMCISINDAN BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, Ordu’da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür etti.

Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Öncelikle bugün TEKNOFEST’i Ordu’da gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum. Ordu’ da olmak ve Ordu’nun güzel insanları ile bir araya gelmek beni mutlu etti. TEKONOFEST’in Ordu’da yapılmasında emeği olan Ordu Valimiz Sayın Tuncay Sonel’e ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e çok teşekkür ediyorum. Şunu belirtmeden edemeyeceğim. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler, on yıllar boyunca milli teknoloji sevdası ile bir mühendis olarak bir AR-GE neferi olarak hayatını bu işe adamış, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde imza attığı başarılarda onun bir ekip arkadaşı olarak çok kritik sorumluluklar üstlenmiş. Sonrasında ülkemizin milli enerji politikalarına çok önemli katkılar vermiş olan çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e de TEKONOFEST’e verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyorum.”

VALİ SONEL: “19 İLÇEMİZ İLE BİZ KOCAMAN BİR AİLEYİZ”

Gerçekleştirilen programda bir konuşma yapan Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Valiliği ve Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak 19 ilçemizde koordineli çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmalar neticesinde ilimiz çok güzel noktaya geldi, dedi.